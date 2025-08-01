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美對台課20％關稅 振宇五金擴大MIT商品採購共度難關

2025/08/01 19:58

振宇五金表示，為協助台灣廠商度過轉型關鍵期，將擴大MIT台灣製商品採購。（振宇五金提供）振宇五金表示，為協助台灣廠商度過轉型關鍵期，將擴大MIT台灣製商品採購。（振宇五金提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國今日宣佈對台灣輸美商品課徵 20%對等關稅，引發國內出口產業高度關注，專業五金零售通路振宇五金（2947）表示，儘管公司未直接出口商品至美國，但為協助台灣廠商度過轉型關鍵期，將擴大MIT台灣製商品採購，強化台灣供應商產業韌性的行動。

振宇五金指出，旗下合作供應商多為深耕數十年的中小型本地製造廠，部分產品如水五金、手工具、空壓機配件等皆涉足出口市場，這波關稅政策加上台幣升值，確實讓部分廠商面臨營運挑戰，「我們看到的不是危機，而是契機」。

振宇五金表示，公司已啟動強化MIT策略，包括擴大本地採購比例、簽訂長期年約、調整供應排程，幫助夥伴穩住生產、穩定交貨，減少對國際市場波動的依賴，「只有台灣製造活得好，整個通路才有底氣。」

在強化MIT戰略下，振宇五金2025年上半年合併營收達11.6億元，年增12%，創歷年同期新高，公司指出，這顯示MIT商品已逐步獲得消費者認同，尤其在價格透明、品質穩定、維修快速等方面具備明顯優勢。

門市觀察也顯示，消費者越來越傾向選購台灣製造產品，不僅支持在地產業，也相信「好東西不必進口，MIT就很強」，為強化台灣製造的市場競爭力，振宇五金也預計推動綠色標章商品的辨識與採購，鼓勵消費者選擇更具環保意識的MIT產品，帶動本地廠商朝節能、減碳方向轉型。

振宇五金強調，未來也將持續尋求與政策單位及供應商的合作機會，共同提升在地製造的綜合價值與永續韌性。

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