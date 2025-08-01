美國商會：台美具互補優勢 籲雙方政府密切溝通

台灣美國商會強調，台美經貿關係的最佳狀態是排除障礙並發揮互補優勢。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國宣布台灣關稅暫定20%，台灣美國商會強調，台美經貿關係的最佳狀態是排除障礙並發揮互補優勢，呼籲雙方政府保持密切溝通，避免不必要的延宕與變數，影響整體商界的信心。

台灣美國商會理事長 Dan Silver表示，太平洋兩岸的企業都期盼在可預測且穩定的環境中營運，「我們始終認為，美台經濟關係的最佳狀態是在排除障礙、發揮互補優勢的前提下共同成長。」

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台灣美國商會表示，儘管多數台灣產業具備強大韌性並深度參與全球供應鏈，關稅仍可能在短期內推升出口成本，並對產品定價、投資規劃與生產布局產生影響。

經濟部近期分析，首當其衝的產業包括工具機、塑化、電子材料、模具與手工具等，以中小企業為主，部分廠商已著手評估在美設廠、或轉向投資非美市場，作為因應方案。

美國商會表示，自關稅談判發布以來，持續關注政策發展動態，亦竭力協助會員企業評估新關稅結構下的實際影響，並扮演政府與產業間溝通橋樑的角色，商會也對美台雙方談判團隊持續強化雙邊關係的努力表達感謝，展現雙方致力於建立穩定、互利的夥伴關係，推動經濟成長與創新發展。

商會執行長魏凱指出，此刻對美台經貿關係具有關鍵意義，雙方關係的價值，不僅在於市場開放，更在於對創新、透明與夥伴精神的共同承諾。

商會表示，將持續促進雙邊對話，協助會員企業穩健應對調整期的挑戰，呼籲雙方政府保持密切溝通，避免不必要的延宕與變數，影響整體商界的信心。

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