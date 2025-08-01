侯友宜批關稅談判「不能摸黑往前走」

新北市長侯友宜今（1）日出席新北市警局交接典禮時表示，關稅談判不能摸黑往前走。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／新北報導〕美國宣布對我國課徵20%對等關稅，引發產業界與輿論高度關注。新北市長侯友宜今（1）日出席新北市警局交接典禮時表示，政府在關稅談判過程中是否與企業並肩前行令人質疑，並強調「不能摸黑往前走」。他批評，台灣面對20%的關稅壓力，競爭對手如日本、韓國僅被課徵15%，恐對出口及產業競爭力造成嚴重衝擊。

侯友宜指出，他一早得知美方公告後，就接到多位企業界人士的來電，對20%關稅表示無法接受，擔憂出口獲利受到重大影響。他強調，除了匯率波動帶來的匯損問題，現在又多出一層關稅負擔，企業「非常非常煩惱」。

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對於總統賴清德稱此次為「暫時性關稅」，侯質疑，究竟這項「暫時性」稅率的時間長短、涵蓋範圍及條件為何？是否有可能調降至低於15%？這些問題政府都應說清楚、講明白，讓產業界與國人能夠有合理預期。

侯強調，政府不能只是對外說「暫時性」，更應該提出具體解方與策略，與企業站在一起，並展現承擔與負責的態度。他呼籲，政府應主動面對國際貿易挑戰，與企業並肩協商出路，避免台灣在區域競爭中落於下風。

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