關稅衝擊 台幣重貶1.09角重見3字頭 日圓、韓元跌更深

台幣重貶1.09角，重見3字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美方公布台灣關稅稅率20%，雖然是暫時性稅率，仍有機會協商，惟市場失望性賣壓出籠，週五台北股匯同步走低，新台幣兌美元匯率應聲貶破30元整數大關，睽違2個月、重見3字頭，終場收在30.025元、貶值1.09角，匯價連7黑並創下逾2個月新低，成交量17.955億美元，略低於前一日。

台股盤中一度跌逾300點，在總統賴清德親上火線說明，此為「暫時性稅率」後，台股跌點收斂，最後跌108.14點，收在23434.38點，三大法人合計賣超59.05億元。其中，外資轉賣超70.65億元。

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新台幣匯價延續昨日貶勢，早盤以29.95元開出後迅速貶破30元整數大關，最低下探至30.044元。本週新台幣匯價狂殺5.65角或1.88%，週線寫下連4黑紀錄。

匯銀主管表示，台灣關稅稅率落在20%，高於日、韓的15%，雖然不如預期，但這只是暫時性稅率，且今日包括日圓、韓元、人民幣都貶破重要關卡，顯示台幣的貶值不光是稅率問題，更多是因為資金重返美元資產。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數續升0.37%，美元指數已經站上100、逾2個月高點；韓元重貶0.98%、日圓狂殺0.76%，貶幅皆高於台幣的0.36%，人民幣、新幣分別下跌0.24%與0.23%。

匯銀主管認為，因為美元轉強，加上關稅議題，以及8月中之前外資股利匯出等不利因素籠罩，台幣後市仍將延續目前偏弱震盪格局。

匯銀主管說，以目前暫定的20%稅率來看，確實高於貿易對手日本、韓國，不利台灣出口競爭力，但最關鍵的還是半導體232條款調查結果，若未來稅率有望進一步下降，不排除資金再度回頭。

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