晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅衝擊 台幣重貶1.09角重見3字頭 日圓、韓元跌更深

2025/08/01 17:36

台幣重貶1.09角，重見3字頭。（記者陳梅英攝）台幣重貶1.09角，重見3字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美方公布台灣關稅稅率20%，雖然是暫時性稅率，仍有機會協商，惟市場失望性賣壓出籠，週五台北股匯同步走低，新台幣兌美元匯率應聲貶破30元整數大關，睽違2個月、重見3字頭，終場收在30.025元、貶值1.09角，匯價連7黑並創下逾2個月新低，成交量17.955億美元，略低於前一日。

台股盤中一度跌逾300點，在總統賴清德親上火線說明，此為「暫時性稅率」後，台股跌點收斂，最後跌108.14點，收在23434.38點，三大法人合計賣超59.05億元。其中，外資轉賣超70.65億元。

新台幣匯價延續昨日貶勢，早盤以29.95元開出後迅速貶破30元整數大關，最低下探至30.044元。本週新台幣匯價狂殺5.65角或1.88%，週線寫下連4黑紀錄。

匯銀主管表示，台灣關稅稅率落在20%，高於日、韓的15%，雖然不如預期，但這只是暫時性稅率，且今日包括日圓、韓元、人民幣都貶破重要關卡，顯示台幣的貶值不光是稅率問題，更多是因為資金重返美元資產。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數續升0.37%，美元指數已經站上100、逾2個月高點；韓元重貶0.98%、日圓狂殺0.76%，貶幅皆高於台幣的0.36%，人民幣、新幣分別下跌0.24%與0.23%。

匯銀主管認為，因為美元轉強，加上關稅議題，以及8月中之前外資股利匯出等不利因素籠罩，台幣後市仍將延續目前偏弱震盪格局。

匯銀主管說，以目前暫定的20%稅率來看，確實高於貿易對手日本、韓國，不利台灣出口競爭力，但最關鍵的還是半導體232條款調查結果，若未來稅率有望進一步下降，不排除資金再度回頭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財