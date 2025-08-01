台灣關稅20％！彰化水五金協會理事長：再加匯率就不只了......

彰化鹿港頂番婆是台灣水五金重鎮，產值占全台8成以上，高關稅再加匯率波動，業者叫苦連天。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國對台灣關稅課徵20%，網路流傳一份經濟部未公開內部研析，水五金產業影響程度被評估為「持平」，對此彰化縣水五金發展協會理事長張家烈表示，業者同時面臨匯率波動造成成本提高與匯損壓力，希望稅率能有轉圜機會，20%下修至15%，對台灣水五金業維持美國市場中高階訂單比較有利。

台灣水五金產品大多銷往美國，不乏中高階單價的產品。因應美國課徵高關稅，業者思考開發其他國家市場。（縣府提供）

彰化鹿港頂番婆是台灣水五金重鎮，產值占全台8成以上；張家烈指出，外界拿台灣與日、韓相比，認為我國關稅20%略高5個百分點，但對產業實際影響還是要看各國出口產品的結構。像台灣水五金產品大多銷往美國，日韓相對較少，因此直接比較並不完全合理，與越南相比，反而較具參考性。

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他說，現在影響出口競爭力的關鍵，不只在關稅，匯率波動也很重要，「如果台幣持續升值，就會進一步推高成本」。他舉例，以前美元兌台幣匯率在31或32元，現在約落在29元多，廠商用美金換回的台幣變少，產品成本原用32元匯率報價，現在換回台幣不到30元，變相成本提高，匯損侵蝕毛利。

張家烈認為，如果稅率能從20%下修至15%，就有機會與越南等東南亞國家站在同一條起跑線上，對於台灣水五金業維持中高階訂單會較有利。他透露，這陣子不少廠商都在與美國客戶和品牌方討論關稅定案後的調整方向，接下來一週，大家應該都會忙著跟美國大客戶談策略、談合作條件。

至於是否會轉向歐洲市場分散風險？他說，美國仍是主要市場，業界也有危機意識，洽詢經濟部國際貿易署尋求有無拓展其他國家的行銷與訂單機會。

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