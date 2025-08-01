美對台課徵20％關稅 全總：30人以下小企業影響最鉅

中華民國全國總工會理事長温國銘說，美國對台實施進口關稅，30人以下小企業影響最大。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵20%進口關稅，中華民國全國總工會表示，面對關稅壓力與不對等待遇，勢必造成短期衝擊及長期風險，此波衝擊恐造成中小企業倒閉及勞工失業，對台灣基層造成深遠影響，理事長温國銘強調，其中以30人以下小企業影響最鉅，業者可能難以同時承受稅率、匯率等壓力，呼籲政府儘速啟動與企業、工會三方對話平台。

根據經濟部中小及新創企業署定義，製造業和服務業30人以下屬於中小微企業，總部設於台中市南區的中華民國全國總工會認為，關稅提高衝擊最大的是微企業，業者存貨無法出口，周轉準備金不足，可預期難以同時承受稅率、匯率與數位轉型三重壓力，而政府補助資源多淪為紙上談兵，無法真正落實於基層。

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中華民國全國總工會（全總）理事長温國銘說，美國對台實施進口關稅，高於對日本、韓國等競爭對手的15％，甚至未來可能超越中國，此舉雖名為「暫時性稅率」，但對台灣出口導向產業無異投下震撼彈。

全總提出3項建議，認為政府應儘速啟動國會報告與社會諮詢機制，納入工會與基層產業聲音，爭取對等、公平談判條件，包括建立「三階段民主監督制度」，事前報告、事中諮詢與事後審議避免黑箱作業，另需照顧中小企業，也要在與美方談判中堅守主體立場，談判過程納入產業保護條款與過渡機制，為台灣產業自主與人民生計保留空間。

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