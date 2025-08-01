美課台關稅20％ 機械設備製造業衝擊大 台南市府3招應變

南市經發局訪視廠商，瞭解其受關稅影響的需求。（南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕美國於公布台灣適用的對等關稅「暫時性稅率」為20％，南市主要受衝擊的產業為機械設備製造業為主，台南市政府經發局今天啟動3大應變行動，以減緩衝擊、守護南市產業。

南市經發局長張婷媛表示，目前20％關稅為「暫時性稅率」，南市主要受衝擊的產業為機械設備製造業為主，主要對手為日本，輸美的傳統型機械設備對我具替代性。雖然目前比日韓的關稅高5％，經發局已做好協助企業研發、分散市場、協助帶廠商參展拓銷；另一方面，市府也會與中央政策配合，加碼協助企業進行匯率避險，經發局將不定期開設相關課程，媒合受衝擊的中小微企業與銀行、外貿協會接洽，由銀行或貿協提供免費避險工具培訓與諮詢服務，保護台南在地廠商。

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張婷媛表示，經發局已制訂3大應變行動護產業，第一「立即啟動雙輔導行動」，包含配合經濟部推動補助中小微企業受關稅影響貸款加碼再加碼措施，通過中央核定貸款的廠商，貸款額度250萬元以內，除中央貸款利率由2.22％減碼至1.5％外，南市再針對減碼後所剩的0.72％進行補貼，預估可協助近350家業者減輕資金壓力。

第二「拓展多元市場，降低對單一市場依賴」，包含補助在地企業市場開發， 參與國際展覽、拓展東協、印度與歐洲等市場。第三「長期布局美國FTZ進駐」，協助業者赴美對外貿易區（FTZ） 設立代工廠可行性，出口到FTZ加工、組裝等實質轉型，免除20％關稅，降低單一企業的投資壓力。

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