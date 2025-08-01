晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鳳凰第二季EPS 0.82元 下半年樂觀

2025/08/01 16:12

鳳凰對下半年樂觀。（擷取官網）鳳凰對下半年樂觀。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕鳳凰（5706）第二季合併營收8.99億元，年增5.9％，為史上次高，營業利益0.62億元，年增25.55％，稅後盈餘0.7億元，年增14.24％，每股盈餘0.82元。累計上半年合併營收16.15億元，為史上新高，年增11.78%，稅後盈餘1.11億元，年減18.62%，每股盈餘1.32元。

鳳凰指出，上半年長程線及日本旅遊需求仍呈現成長，因應旅遊成本增加，團費仍屬高檔，加上獎勵旅遊團助攻，推升營收成長。

展望後市，鳳凰表示，包機、包船業務仍為重要成長動能來源，利用日本花卷、仙台包機包裝東北行程，9月底以前已銷售一空，第四季銷售也持續增溫中。包船部，分MSC榮耀號11月到明年1月推出以基隆為母港之東北亞航程共15航次。代理銷售之麗星郵輪探索星號，除現行銷售以基隆出發之航程，並自11月16日開始以高雄為母港推出東北亞及東南亞航程。歌詩達郵輪也推高雄出發3個航程，提供旅客或公司行號員旅不同選擇。

鳳凰說，進入秋冬賞楓季節，日、韓、歐洲及美加等各地秋季賞楓行程也持續熱賣中，慶典主題如德國啤酒節、聖誕市集等，每年也都能吸引旅客慕名前往。高端產品如歐洲河輪、北歐極光屋等行程，仍受旅客青睞。傳統第四季為員工或獎勵旅遊團旺季，雖有美國關稅、地緣政治等因素影響，仍有既定的計劃需執行，也已掌握相關需求。

另外，鳳凰通過薪資調整案，將基本起薪調整3.3萬元，連同去年恢復之員工持股信託公司相對提撥金，追溯自疫情結束後，最高調薪比例約達25%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財