鳳凰第二季EPS 0.82元 下半年樂觀

鳳凰對下半年樂觀。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕鳳凰（5706）第二季合併營收8.99億元，年增5.9％，為史上次高，營業利益0.62億元，年增25.55％，稅後盈餘0.7億元，年增14.24％，每股盈餘0.82元。累計上半年合併營收16.15億元，為史上新高，年增11.78%，稅後盈餘1.11億元，年減18.62%，每股盈餘1.32元。

鳳凰指出，上半年長程線及日本旅遊需求仍呈現成長，因應旅遊成本增加，團費仍屬高檔，加上獎勵旅遊團助攻，推升營收成長。

請繼續往下閱讀...

展望後市，鳳凰表示，包機、包船業務仍為重要成長動能來源，利用日本花卷、仙台包機包裝東北行程，9月底以前已銷售一空，第四季銷售也持續增溫中。包船部，分MSC榮耀號11月到明年1月推出以基隆為母港之東北亞航程共15航次。代理銷售之麗星郵輪探索星號，除現行銷售以基隆出發之航程，並自11月16日開始以高雄為母港推出東北亞及東南亞航程。歌詩達郵輪也推高雄出發3個航程，提供旅客或公司行號員旅不同選擇。

鳳凰說，進入秋冬賞楓季節，日、韓、歐洲及美加等各地秋季賞楓行程也持續熱賣中，慶典主題如德國啤酒節、聖誕市集等，每年也都能吸引旅客慕名前往。高端產品如歐洲河輪、北歐極光屋等行程，仍受旅客青睞。傳統第四季為員工或獎勵旅遊團旺季，雖有美國關稅、地緣政治等因素影響，仍有既定的計劃需執行，也已掌握相關需求。

另外，鳳凰通過薪資調整案，將基本起薪調整3.3萬元，連同去年恢復之員工持股信託公司相對提撥金，追溯自疫情結束後，最高調薪比例約達25%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法