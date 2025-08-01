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台灣關稅出爐 航太業者不悲觀：守住了國家立場

2025/08/01 16:05

彰化市的航太零組件製造廠對美國課徵台灣關稅20%，已有應變措施。（記者張聰秋攝）彰化市的航太零組件製造廠對美國課徵台灣關稅20%，已有應變措施。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國總統川普宣布對台灣進口的產品全面課徵20%對等關稅，雖然引發部分產業憂心，但航太產業則持平樂觀看待，強調台灣談判團隊守住了國家立場。專門生產航太精密齒輪的羿晨機械股份有限公司董事長黃進霖今天（1日）受訪表示，原本預期稅率會落在15%至25%之間，如今實際為20%，對航太業者而言仍在可承受範圍內。

航太傳動製造廠工程人員操作表面輪廓儀、檢測零件加工精度，確保產品符合美國市場高標準要求。（記者張聰秋攝）航太傳動製造廠工程人員操作表面輪廓儀、檢測零件加工精度，確保產品符合美國市場高標準要求。（記者張聰秋攝）

黃進霖指出，台灣時間今天上午7點左右就收到第一手訊息，公司也隨即啟動應變措施。他分析，此次美方對台灣祭出的20%關稅，雖高於不少國家，但從全球局勢來看，台灣尚未如日、韓、歐洲面臨巨額投資壓力，「歐洲投資了幾千億美元，日本投資了5500億美元、韓國甚至被逼得投資3000億再加1000億美元能源，對台灣來講是不可負擔的重。」

航太齒輪零組件透過測量儀進行精密尺寸檢測，展現台灣航太產業加工與品管實力。（記者張聰秋攝）航太齒輪零組件透過測量儀進行精密尺寸檢測，展現台灣航太產業加工與品管實力。（記者張聰秋攝）

他坦言，雖然20%關稅確實帶來挑戰，但業界早有心理準備之下，仍屬可吸收的區間。他強調，過去新台幣對美元匯率從24到41元間，目前在29至33元間，對出口企業來說尚屬可接受，業界樂觀看待這次關稅。

「美國市場就是台灣很重要的市場，對美國高度依賴，20%稅率就是底線，也是最高稅率了，只要謹慎應對，不必過度悲觀。」黃進霖表示，政府已表明20%關稅是暫時性措施，繼續談判若有轉機，仍可能調整。他認為，台灣在地緣與供應鏈角色上具有戰略價值，未來政府可視情況釋出更多有利條件，與美方維持良好互動。

黃進霖也透露，他詢問多位業界朋友，發現大家普遍態度一致，對於稅率並不過度悲觀，普遍採持平樂觀態度因應。

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