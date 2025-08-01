川普關稅衝擊 4產業競爭力恐弱化、半導體持平

經濟部揭露產業受到關稅影響程度，工具機4產業惡化，半導體等13產業持平。（歐新社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國對台灣課徵暫時性對等關稅為20%，某智庫內部初步評估關稅影響，工具機、模具、塑膠製品、電子材料等，因面對主要競爭對手-日本的關稅15%，加上日幣貶值等影響，4產業競爭力惡化；紡織業因東南亞關稅底定且多有設廠而趨緩；汽機車零組件、半導體等13項產業則持平。

評估報告內容涵蓋美國對等關稅談判進度、關稅對我國個別產業影響評估，工具機、模具、塑膠製品與電子材料等4產業，因日本為我國在美國市場主要競爭國，日本對等關稅為 15%，配合日幣近年持續貶值，不利我國產品價格競爭力。



經濟部揭露產業受到關稅影響程度，工具機等4產業惡化，半導體等13產業持平。（取自經濟部報告）

另外，半導體等電子產品關稅仍在232條款中，尚不受20%對等關稅影響，但後續仍須觀察美國調查進度與關稅；投資面擔心台灣在全球供應鏈中的角色若因關稅政策被削弱，國際資金投資台灣的意願可能下滑。

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影響持平產業包含扣件、水五金、手工具、汽機車零組件、資訊硬體、電子零組件、通訊、半導體、鋼鐵、醫療器材、製藥、食品及生技特化等13項產業。報告指出，水五金、模具等則是因主要對手中國稅率高於台灣；而資訊硬體、通訊多已於越南、墨西哥等國設置產能，可彈性調配產能。

外界高度矚目的汽機車零組件、半導體等影響衝擊估「持平」，原因是日本汽車關稅雖降至15%，但日本AM零件市占率僅2%，與我國AM汽車零組件產品非競爭關係；半導體則是引用貿易擴張法第232條款，以國家安全為核心，目前美國仍調查中未有定論。

紡織是唯一被認為影響趨緩產業，因產業多已在東南亞各國設廠，可彈性調配產能，且東南亞各國關稅抵定，且符合預期，客戶訂單回流。

另評估報告也以新台幣兌美元匯率為29，相對於2024年平均匯率32，約當台幣匯率升值9.4%為假設，對20項產業受衝擊估算結果試算。結果顯示，資訊硬體產值減少14.46%影響最大，其次為銷美比重44%的扣件，產值受衝擊約9.05%，至於受矚目汽機車零組件也有5.52%，半導體影響僅約0.5%。

資訊硬體產值衝最大主要是出口比重達95%，且銷美比率達到60%。扣件因依232條款徵收50%關稅，出口比重達94%、銷美比重也高，因此衝擊較大。至於汽車零組件業去年產值2946億元，出口77%、銷美比重達50%，目前依照232條款徵收25%稅率。

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