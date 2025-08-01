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涉外人士驚爆 台美關稅談判中方介入施壓美國

2025/08/01 15:22

涉外人士今日驚爆，台美談判過程中，中方持續透過管道向美方關切，希望得知台灣的投資合作方案，中國提防台美經濟關係過於親密，可能對中國利益造成損害。（路透資料照）涉外人士今日驚爆，台美談判過程中，中方持續透過管道向美方關切，希望得知台灣的投資合作方案，中國提防台美經濟關係過於親密，可能對中國利益造成損害。（路透資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕涉外人士今日驚爆，台美談判過程中，中方持續透過管道向美方關切，希望得知台灣的投資合作方案，中國提防台美經濟關係過於親密，可能對中國利益造成損害，尤其台美貿易協議會強化台灣的政治實力牽動兩岸關係。北京除了不樂見台灣談得美中更快，不希望台美貿易協議合作升級，也不樂見台灣在經濟上取得更高的獨立性。

路透也指出，美國不具名官員表示，賴總統關於談判「持續進行」的說法是「準確的」。該名美國官員表示，「臨時關稅稅率低於最初的稅率，也遠低於其他幾個主要貿易夥伴在談判過程中的關稅稅率。我們可以將這解讀為台灣的提議受到正面回應，且已接近達成最終協議」。

涉外人士也提出四點反擊在野方面指控台美關稅談判是黑箱。首先，相較於以往的國際經貿談判，這次的談判牽涉國家眾多，時間也相對有限，是個辛苦的任務，世界各國如此，台灣也是如此。台灣從32%降到20%，是一個階段性的成果，也表示雙方談判有所進展。目前的20%只是「暫時性稅率」，後續還需要談，所以希望國會跟國人，能夠團結一致，給辛苦的談判團隊最大的支持。

其次，涉外人士說，在談判的過程當中，政府也已準備相關的因應措施，依照各行各業的需要隨時提出，盡全力協助產業與勞工。再者，各國都會對關稅的結果無法明確掌控，擔心自己被影響的程度有多少。但談判的過程中，雙方是有保密協議，所以，這次世界各國與美方談判，過程都是如此，台灣也不例外。

涉外人士並說，談判的結果必須受到國會監督，這點在談判的過程中，我們的談判團隊也不斷向美方表達，所有的談判結果，我們都必須向國會報告、向國人負責。因此，談判的內容最終仍是會公開透明，並且需要經過國會同意。

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