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川普對洗產地課稅40％ KPMG：企業應注意供應鏈透明度

2025/08/01 14:40

美國總統川普公布新一輪對等關稅。（KPMG提供）美國總統川普公布新一輪對等關稅。（KPMG提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普正式宣布對等關稅稅率，稅率從10%至41%不等，台灣關稅暫時由32%降至20%，美國海關（CBP）對透過第三國轉運將額外課徵40%關稅及相關罰款。KPMG表示，各國仍存在與美方進行貿易與安全協議談判的空間，仍有機會影響最終稅率安排；此外，CBP將每6個月公布涉嫌轉運的國家與設施名單，顯示美國政府對於洗產地行為的強硬立場，企業應特別注意供應鏈透明度與原產地證明的合規性，以避免被列入名單或遭受高額關稅。

根據川普公布的新一輪對等關稅，台灣為20%，台商南向投資較多的國家包含印度25%、越南20%、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國皆為19%，未列在行政命令附件一的國家統一適用10%關稅。另，若歐盟商品的原始關稅稅率低於15%，則加徵額外稅率，使總稅率達到15%；若原始關稅稅率大於15%，則不額外加徵，仍維持適用原關稅稅率。

KPMG安侯建業會計師張智揚說明，根據川普簽署的行政命令，新對等關稅稅率將自8月7日起正式生效，在此之前的7天過渡期內，各國仍存在與美方進行貿易與安全協議談判的空間，尚未與美國達成協議的貿易夥伴，若能在此期間提出具體承諾，仍有機會影響最終稅率安排。企業應密切關注各國與美方的談判進展，並評估自身供應鏈是否涉及受影響國家，以便及早調整進出口策略，降低潛在關稅衝擊。

PwC Taiwan普華商務法律事務所合夥律師李益甄也表示，白宮行政命令提及，包含台灣在內的貿易夥伴，如之後能與美方達成具有意義的貿易及安全協議，仍有適用較低稅率的空間，意味此並非最終結果，後續政府仍有可能藉由完成貿易協議，以降低美國關稅對台灣整體經濟的衝擊。

此外，行政命令特別強調，若CBP認定商品透過第三國「轉運」以規避關稅，將再額外課徵高達40%的關稅及相關罰款，且不得申請罰款減免。KPMG指出，CBP將每6個月公布涉嫌轉運的國家與設施名單，供政府採購、國安審查與企業盡職調查參考；這項條文顯示美國政府對於「轉運規避」行為的強硬立場，企業應特別注意供應鏈透明度與原產地證明的合規性，以避免被列入名單或遭受高額關稅。

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