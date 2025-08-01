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台灣關稅出爐！臉書被灌爆「不是32％」 趙少康急發聲

2025/08/01 14:22

前中廣董事長趙少康。（資料照）前中廣董事長趙少康。（資料照）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普公布各國最新關稅稅率，台灣8月7日起關稅20%。日前搶先爆料宣稱稅率是32%的前中廣董事長趙少康，今日痛批20%關稅是「喪權辱國」，還稱20%關稅加上匯率升了12%，「影響高達32%」，結果貼文一出立刻被網友灌爆。對此，趙少康發文回應稱「出征無法轉移焦點」，他並反問：「難道民進黨真的希望美對台關稅是32%」？

趙少康今日上午發文談關稅，臉書被5000多則留言灌爆後，下午再度發文表示「綠營及側翼實在太可笑了」。他說，今早美國公佈台灣對美國出口產品的關稅是20%，多於日、韓，股市開盤立刻大跌300多點，這是市場最真實的直接反應，他相信國安基金一定出動，否則很難拉抬起來。

趙少康批，為了掩飾談判的不利，民進黨及側翼全面出動，問他為何不是32%？趙少康質疑：「難道民進黨真的希望美對台關稅是32%？難道民進黨忘了新台幣匯率升值12%？況且我當日説的32%，就是美國相關網站上的資料，也是川普公佈對等關稅的數字，我當日有說明我的目的，就是要求政府不要黑箱作業，至少要像日、韓政府一樣開誠布公，揭示與美國談判的大方向，並讓可能受傷的業者有反應的空間。」

趙少康表示，總統賴清德早上的記者會，語多不確定性，對於除了關稅數字以外的對美承諾，皆以「雙方保密」一語帶過，太過敷衍，數字以外的條件，可能比單純的數字更重要，諱莫如深的態度實在不可取。更何況即將來到半導體的特別稅率，影響可能更大。

他認為，賴清德現在最重要的責任，第一是全力爭取到跟日韓同樣的15%關稅，同時不能傷害台灣的主權、農民權益與國民健康。第二，立刻停止無謂的823大罷免！

最後他表示，如果民進黨及側翼自己騙自己，自我安慰20%比32%好，「以為全面出征我就能轉移中小企業出口危機的焦點，那就歡迎多多益善，最好全部都來。」

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