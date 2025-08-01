傳川普逐年倍數增半導體稅率 雙手策略逼赴美投資

美國總統川普。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國已暫定台灣關稅稅率20%，將在近期公布232條款國安調查結果，宣布台灣輸美半導體貨品的稅率。對此，經貿學者研析，談判應會將對等關稅與232條款包在一起談，預測第2輪談判對等關稅稅率極可能會再降低，川普目標應是要擴大半導體等產業赴美投資，預測川普會對半導體稅率擬採分年倍數調漲的模式，意即愈早來美國投資，不但補助愈優惠，且稅率也會更低。

台灣關稅暫定20％，不具名的經貿談判學者研判，這應不會是最後稅率，原因是觀察川普與各國談判模式，彷彿是「黑幫」（gangster）風格，先用高稅率讓對方不好受，後面再慢慢喬，綜觀台灣農產品對美逆差不小，順差的部分是製造業，台灣農產品市場太小，川普志不在此，其目的很可能是要台灣半導體等產業擴大對美的投資與能源採購等。

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學者指出，觀察川普對半導體廠的補助是愈早來美國投資設廠，補助就愈多，預測很有可能以同樣模式套用在關稅新政上，也就是第1年稅率25％、第2年升至50%，第3年躍升100%，倍數稅率逐年提升，以雙手策略逼迫外國廠商趕快來美國投資。

學者補充，即使最後稅率拍板，勢必還會繼續喝「兄弟茶」，達成川普所認知的「交易」後，可能還會不時上門關切。

經濟部官員日前受訪回應，我國半導體晶片直接出口美國的占比相對有限，且先進製程技術具全球領先地位，而成熟製程則以高附加價值的利基型產品為主，但在市場競爭下，是否會影響議價能力須再觀察。

至於AI伺服器等半導體相關產品部分，經濟部表示，經洽詢業界，目前多由國際品牌客戶支付關稅，但未來仍須持續關注整體國際趨勢及景氣狀況。

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