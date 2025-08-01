台灣關稅暫定20％ 學者籲堅守糧食安全底線、擴大美國黃小玉採購

台灣輸美產品關稅暫定為20%，農業經濟貿易權威學者、逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，可擴大採購美國大宗穀物作為我方談判籌碼。（路透）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普公布各國最新關稅稅率，台灣則是自8月7日起關稅從原本的32%調降到20%，總統賴清德表示這只是暫時稅率，雙方將持續磋商，農業經濟權威學者表示，我方應以國民健康、糧食安全為底線，為有利後續調降稅率，可擴大對美大宗穀物採購。

我國產品現行輸美的關稅稅率暫定為20%，較完全開放美國產品的日、韓為高，逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，不能就目前的稅率就論斷行政團隊不夠努力，「我國目前稅率較日韓高，意味我國在農業等方面並未退讓。」熟悉國際貿易談判的楊明憲解釋，這類談判通常不會僅聚焦在關稅稅率，還包含如何放寬非關稅貿易障礙與加碼投資。

請繼續往下閱讀...

隨目前稅率只是暫行，台美雙方還要持續談判，我國則盼爭取更優惠稅率，楊明憲指出，若要爭取更低的台灣產品輸美關稅，當然農業界會憂心是否可能擴大美國所有農產品品項進口，但就進口的品項而言，仍應該在科學證據支持下或符合國際原則才可放行，也才能跟國際接軌，也就是仍應堅守糧食安全與國民健康底線。

楊明憲進一步指出，我國可擴大對美投資跟採購，而農業領域部分，我國每年自國外進口大宗穀物（黃豆、小麥、玉米）的年產值高達近30億美元，其中黃小玉自美國輸入的去年產值約13億美元，除小麥自美國輸入占比達7成外，黃豆、玉米等都不到5成，我國可再提高對美採購的黃豆、玉米等數量。

楊明憲表示，黃豆、玉米等我國廠商多自巴西採購，原因就在巴西的價格更便宜，政府可提供價差補貼，另我國目前黃小玉的安全庫存量僅2個月，可將庫存量拉高到3個月以增加採購數額，而隨庫存拉高當然會增加廠商成本，政府可適度吸收，但也相對要求若發生緊急危難狀況，政府有權動用這些物資，以確保糧食安全。

楊明憲也呼籲，我國定期都會有對美大宗穀物採購團赴美議價採購，過去都是9月出發，目前談判瞬息萬變，認為農業部與外交部應該適時讓採購團提早到8月出發，讓我方更有談判籌碼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法