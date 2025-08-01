賴清德指關稅20％屬階段成果 民眾黨：精神勝利法的大內宣口號

民眾黨表示，將關稅20％形容成「階段性成果」，這種「精神勝利法」的大內宣口號根本不是國人想聽到的答案。（民眾黨提供）

〔記者李文馨／台北報導〕美國白宮公布台灣對等關稅稅率20%，總統賴清德今天親上火線，說明談判獲階段性成果，盼在後續談判爭取更有利稅率。民眾黨表示，將關稅20％形容成「階段性成果」，這種「精神勝利法」的大內宣口號根本不是國人想聽到的答案，呼籲賴政府務實理性面對在野黨的監督，坦承且誠懇地向國人交代，停止政治惡鬥。

賴清德今天上午於總統府大禮堂召開「因應美國對等關稅政策」記者會，民眾黨於會後透過新聞稿表示，賴清德與執政團隊稍早出面召開記者會，但整場記者會結束後，賴政府到底要如何因應20％關稅對國內產業的衝擊，國人完全聽不到任何答案。「賴總統對於談了什麼？換了什麼？又犧牲了哪些台灣利益？皆用空泛、不著邊際的回應敷衍帶過」。

請繼續往下閱讀...

民眾黨指出，更令人不可置信的是，賴總統將對美出口關稅20％的結果形容成「階段性成果」，這種「精神勝利法」的大內宣口號根本不是國人想聽到的答案，民眾黨對於於記者會充滿空洞的言論，失望透頂；且行政院長卓榮泰直至今日下午才要緊急召集各部會重新評估衝擊的產業及因應方案，更加印證這段時間執政團隊的荒腔走板，缺乏準備。

民眾黨表示，面對稅率高於主要貿易競爭對手日本、韓國以外，更比泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼等東南亞國家都來得高，計入從今年4月迄今的新台幣升值幅度超過10%，以出口為導向的眾多產業，將遭受海嘯般地負面衝擊，賴總統依舊拿「保密協議」當藉口拒絕向國會溝通、規避國會監督，任由產業界自行應對關稅及匯率的衝擊，這要國人如何接受？

民眾黨認為，美國高關稅政策是要處理其貿易逆差及財政赤字，同時以對等關稅及非關稅貿易問題進行談判，要求更多的採購金額與開放市場等條件。除了20%高關稅及新台幣升值對出口導向產業的影響，到底還犧牲了多少的台灣利益，讓台灣付出了什麼代價，請賴政府務實理性面對在野黨的監督，坦承且誠懇地向國人交待，並停止政治惡鬥，讓國家繼續受到傷害。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法