產險公會改選李松季交棒陳萬祥 20％關稅衝擊盼成產業後盾

產險公會今（1）日召開第10屆第1次會員代表大會，國泰世紀產險總經理陳萬祥（右）高票當選理事長，理事會並聘請前任理事長李松季（左）為名譽理事長（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕產險公會今（1）日進行理監事改選，國泰世紀產險總經理陳萬祥當選理事長，理事會同時聘請前任理事長李松季擔任名譽理事長。針對美國公告台灣將被課徵20%的關稅，可能對產險業的影響，陳萬祥表示，關稅對各行業的影響巨大，提供金融商品的產險業，將會受到產業變化的影響，值此各產業紛受美國關稅衝擊之際，他期許各產業能發揮韌性持續發展，讓產險業提供各產業需要的服務。

中華民國產物保險公會今（1）日召開第10屆第1次會員代表大會，並進行理監事改選，金管會主委彭金隆肯定前任理事長李松季的貢獻，致詞時表示，金管會將倡議推動「產險壯大發展計畫」、「金融大回饋計畫」，持續協助業界推出創新商品與服務，使產險業成為年輕人嚮往的行業。

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改選結果由國泰世紀產險總經理陳萬祥高票當選理事長，華南產險董事長涂志佶當選常務監事。6席常務理事分別為梁正德、許金泉、蔡伯龍、蔡漢凌、何英蘭、鍾志宏；常務監事為涂志佶。

前任理事長李松季表示，回顧過去，產業在1949年至2019年的70年間，累積了1700億元的保費，他擔任理事長6年來，在他即將卸任之際，保費收入將達到3000億元的規模，成為產險業的里程碑，是整體業界共同努力的成果。

對於台灣將被美國課徵20%的關稅，可能對產險業的衝擊，新任理事長陳萬祥表示，關稅對各產業的影響很大，產險是各產業必要的金融產品，無法刻意創造需求，但不買也不行，因此會受到產業變化的影響，若產業蓬勃發展，將有助於業績創新高，但若產業受到影響，保險需求一定會降低。

陳萬祥引用前理事長李松季在防疫險風暴期間的談話，表示「若沒有保險，船開不出港口、飛機飛不上天、企業也無法開工」，因此他期許，值此各產業紛受美國關稅衝擊之際，能夠發揮其韌性持續發展，產險業則可發揮其價值，提供各產業需要的服務。

陳萬祥表示，產險公會是一個溝通平台，他將積極與所有利害關係人溝通，持續優化產險業的經營環境，以期提升產險業的永續發展。

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