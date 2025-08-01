台灣關稅20％高於日韓 賴清德：台美多元合作提升競爭力

〔記者陳政宇／台北報導〕美國白宮公布台灣對等關稅自32%降至20%，仍高於日本與南韓的15%，台灣如何保持競爭力備受關注。總統賴清德今（1日）強調，政府會持續調整台灣產業競爭力及升級轉型，也希望能深化台美經貿合作，特別是在國防、科技等多元領域合作，以提升台灣產業競爭力。

美國總統川普簽署行政命令，其中對台稅率為20%，低於4月初公布的32%。賴清德今天上午於總統府親自召開記者會，媒體提問台灣競爭對手日、韓的稅率都較低，台灣要如何保持競爭力，8月7日新關稅上路前是否有自信談得更低關稅。

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對此，賴清德表示，談判尚未簽最後的會議總論，但已完成階段性成果，亦即由4月2日的32%調降到8月7日的暫時稅率20%，但20%稅率並非台灣一開始的目標，我方會繼續談判，爭取對台灣更有利、更合理的稅率。

對於台灣的競爭力，賴清德說，除了受衝擊的產業及個別廠商，行政院的中小微型企業支持方案也會予以協助，政府也會調整台灣產業競爭力跟升級轉型，行政院長卓榮泰上任時就提出各種計畫，將確實執行。

賴清德表示，希望經由談判深化台美經貿合作，特別是國防、科技等多元領域合作，來提升台灣產業競爭力，讓台灣產業能夠升級轉型，希望透過談判進行台美雙方合作，增進彼此經貿關係、以及台灣產業競爭力。

媒體追問，台美經貿關係對台灣的重要性，以及談判溝通策略？賴清德回應，美國是世界最重要的市場，對台灣及許許多多國家都很重要，台灣的對外貿易有24.3%產品銷到美國，特別是半導體、資通訊產業、電子零組件等，美國對台經貿發展當然重要，這也是為何台灣積極與美國談判，希望一方面解決、平衡台美貿易逆差，也能互利互補。

賴清德說，台灣的談判策略，包括在談判過程相當坦誠、相當有誠意和美國進行談判，並秉持兩原則，希望能平衡台美貿易逆差、秉持台美互補互利；也希望能達到兩個目標，深化台美經貿合作、也能建立台美在國安、科技、多元領域的合作。同時也秉持四個原則，維護台灣的國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全。

賴強調，雙方在過程都能互相了解彼此立場、並感受誠意，這是為何台灣已經完成技術性磋商，就只差最後一步，這是總合性的結論，台灣會積極努力，美國也表達希望進行後續談判的立場。

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