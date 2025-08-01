藍營大咖談關稅 吳靜怡怒斥「胡扯」硬湊數字嚇股民

國民黨主席朱立倫稱「美國對台灣課徵20%關稅，這是台灣的重大挫敗」，在此之前，趙少康曾錯誤爆料稱台灣關稅為32％，對此媒體人吳靜怡今痛斥「胡扯」、「湊數很丟臉」。（記者施曉光攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普公布8月1日起將對台灣課徵20％關稅，但這是暫時性的稅率。國民黨主席朱立倫今上午受訪指稱「美國對台灣課徵20%關稅，這是台灣的重大挫敗」，在此之前，前中廣董事長趙少康日前搶先爆料稱台灣關稅為32％，對此媒體人吳靜怡今痛斥「胡扯」、「湊數很丟臉」。

前中廣董事長趙少康日前錯誤爆料稱台灣關稅為32％。（資料照）

針對20％關稅議題，國民黨主席朱立倫今上午參加工商建研會42期結訓典禮時受訪時表示，「美國對台灣課徵20%關稅，這是台灣的重大挫敗，相較台灣的競爭對手日本、韓國只有15％，台灣要比日、韓付出更高的關稅成本，再加上新台幣已經升值12％，加起來對產業界造成的負擔達到32％，構成嚴峻挑戰」。

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趙少康今回應，「新台幣兌美元匯率陡升12％了，現在再加上20％關稅，整體影響高達32％」。

對於藍營的說法，吳靜怡發文提及，「政治上要支持誰都尊重，理性呼籲，千萬不要聽傅崐萁的，以經濟犯的角度，贏家都不會是你」。她說，上次講關稅32%，這次講匯率12%？硬要加法20％+12％＝32％，「趙少康還是少康啊！拜託，不要讓股民恐慌。傅崐萁的專長我們知道，不要講數字，報張名牌就好。」

吳靜宜直指，「沒人要吵，只是湊數很丟臉。趙少康發文的時候匯率多少？我看到他文章是9：30，美金兌台幣33！網軍很快，拿現在匯率嗆我，你們還真即時，真辛苦。」（看看3個月前的匯率）」

吳靜怡最後說，「網軍還要兼金融詐騙集團！年初台灣關稅公佈32％，如果加上傅崐萁、趙少康12％，那當時就是44％！她並強調「對我而言台幣貶值沒有不好，只是胡扯不好。」

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