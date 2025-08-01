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賴總統：美半導體等232調查出爐 台灣關稅情況將會明朗

2025/08/01 12:57

總統賴清德今親自回應美國對台關稅問題。（記者田裕華攝）總統賴清德今親自回應美國對台關稅問題。（記者田裕華攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國白宮公布台灣對等關稅稅率20%，傳出我方端出4000億美元的對美投資盼爭取低稅率。對此，總統賴清德今（1日）說明，關於有無投資、或是多少金額，因為還在談判，目前基於雙方保密協議，尚無法向社會大眾說明，而最終目標是爭取對等關稅能合理、對台灣最有利。

美國總統川普簽署行政命令，其中對台稅率為20%，低於4月初公布的32%。賴清德今天上午於總統府親自召開記者會，媒體詢及我方端3、4000億美元的投資換取低關稅的傳聞，工業、農業最想守住的底線為何？政府希望跟232條款、供應鏈等相關問題綁在一起談判，要爭取什麼？以及台灣有何優勢與籌碼。

對此，賴清德回應，最終目標是爭取對等關稅能合理、對台灣最有利，並爭取美國「232條款」對台灣的ICT產業、電子零組件產業不致於造成衝擊，這是最終目標；也希望在談判過程中深化台美經貿合作，促進國安、科技及多元領域的合作，創造台美長期利益，這也是談判長期目標。

賴清德說，世界各國都一樣，在與美國談判時都有想要保護的產業和利益，而台灣在談判過程秉持四個原則，保護國家利益、保護產業利益、保護糧食安全、保護國人健康，但我方有堅持的時候，自然就要進行彼此間的磋商；至於有無投資、或是多少金額，因為還在談判，目前基於雙方保密協議，還沒有辦法跟社會大眾說明，這點敬請諒解。

至於半導體關稅及「232條款」的影響，賴清德回應，這次談判美國有些議題設定，雖然台灣也提出主張，雙方坦誠談判，這也是為何232條款和對等關稅最後一起談的原因。

賴清德補充，另一個是因為台灣對美國貿易逆差主要來自半導體、ICT產業、電子零組件等，美國也希望就這部分最後一起來談，但美方尚未公佈相關調查，所以現在只是進行原則性磋商，待公布後，相信談判團隊將就232條款的部分與美方進一步談判，屆時情況應該就會明朗。

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