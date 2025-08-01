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童子賢：美國「關稅帝君」給中下籤 台灣還可繼續擲筊

2025/08/01 12:50

童子賢認為，台灣科技業的製造成本實際上就是美國科技服務業的成本，美國科技產業界也會緊盯稅率變動。（記者方韋傑攝）童子賢認為，台灣科技業的製造成本實際上就是美國科技服務業的成本，美國科技產業界也會緊盯稅率變動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕針對美國總統川普宣布對台灣課徵20%對等關稅，高於日韓，和碩（4938）董事長、玉山科技協會理事長童子賢指出，「關稅帝君」雖然給出中下籤，但不代表最終結果，這應視為對美談判的「先遣部隊接觸戰」，短期雖對台灣產業如同「國貿壓力鍋」，但仍存在繼續擲筊的轉圜空間，美方對日韓的關稅從25%降至15%的案例就是明證。

童子賢強調，台灣目前20%的稅率高於日韓，或與川普對台視為「難纏談判對手」有關，可能因台灣未在汽車、美牛美豬、稻米等農產品進口，或美國製造投資與半導體技術合作上，做出令美方滿意的讓步。預判川普未來將開出高價，要求台灣在美國農業與半導體產業做出更多貢獻，可能會讓台灣陷入重大政策選擇的兩難。

此外，童子賢也提到，台灣過去五年積極布局印度設廠，近兩年AI伺服器與晶片大量出口美國，創造上千億美元產值，也導致對美貿易順差擴大，成為美方施壓的藉口。台灣科技業的製造成本實際上就是美國科技服務業的成本，美國科技產業界也會緊盯稅率變動，不敢輕忽。

童子賢重申，台灣始終是全球高科技產業的好夥伴，「不是安全的威脅者，也不是調皮搗蛋者」，美方不應錯誤解讀台灣的產業角色。後續倘若美國品牌廠受到關稅衝擊，最終是否會改變營運策略，或是轉嫁給消費者，都有待觀察，可以確定的是，台廠的代工利潤不可能應付高額關稅。

童子賢回憶1996年全球資訊科技產品協定（ITA）的時代背景，談到過去全球二十多個國家共同承諾對數位產品免關稅，目的是「促進科技應用普及，造福現代文明」，如今卻可能因單邊貿易政策而被破壞，讓人感到遺憾。不過，就算關稅有其影響，但台積電（2330）的製程能力、對客戶需求的掌握，才是成為台灣護國神山、決定勝負的關鍵。

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