台新李鎮宇：沒綁投資沒有承諾 籌碼留到半導體關稅

台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，這次談判還算成功，談的有節奏感（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外界關注的台美關稅稅率課徵幅度，總統賴清德1日表示，台灣目前20％關稅為「暫時性」稅率，後續仍有可能進一步調降；台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，這次談判還算成功，談的有節奏感，畢竟也沒綁投資，也還沒承諾什麼，直接就先降到20%。

台美關稅談判今天出爐，其中，美方已經通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「階段性關稅」為20%，不過，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

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李鎮宇稍早發文表示，他覺得這次談判還算成功，畢竟，台美也沒綁投資，也還沒承諾什麼，就先降到20%，至少把「籌碼」留著要繼續談第二階段的談判，也就是半導體232，這才是最重要的；整體來看，談判算是談得有「節奏感」，雖然台股今天市場一開盤，應該會比較恐慌，但之後應該會回到正常軌道。

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