台美關稅談判仍在進行！美官員全說了：滿意台灣提議

台美關稅談判仍在進行中。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於美東時間7月31日正式簽署行政命令，台灣將適用20％的對等關稅稅率。總統賴清德向國人喊話說，這為「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。根據外媒報導，一名匿名的美國官員對此表示，賴清德關於談判持續進行的說法是「準確的」。

《路透》報導，儘管台灣面臨的20％的關稅稅率，低於今年4月的32％，但明顯高於日本、南韓和歐盟的15％關稅稅率。

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一名不願透露姓名的美國官員表示，賴清德關於談判持續進行的說法是「準確的」。

該名美國官員表示：「臨時關稅稅率低於最初的稅率，也遠低於其他幾個主要貿易夥伴在談判過程中的關稅稅率。我們可以將這解讀為台灣的提議受到正面回應，且已接近達成最終協議。。」

根據美國官方資料，2024年美國自台灣進口逾1160億美元，對台灣出口約420億美元，貿易逆差金額高達740億美元，這讓台灣成為對美國貿易逆差的第6大貿易夥伴。

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