台灣關稅20％ 業者：出口面臨雙重挑戰 速實施配套措施

基隆大武崙工業區協進會榮譽會長魏雅庵建議政府儘速實施配套措施，因應出口波動。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕美國總統川普宣布，對台灣課徵20%對等關稅稅率，基隆大武崙工業區業者認為稅率比日本跟韓國高，再加上匯率雙重壓力，對出口產業會有一定的衝擊，建議政府實施出口保險、利息補貼、檢討貨物稅等配套措施，降低製造成本，並成立對話平台，靈活應變措施因應出口波動。

大武崙工業區協進會榮譽會長魏雅庵表示，這段時間也看到政府在設立應變基金、協助開拓其他的市場等，政府都已經在做了，雖然沒有辦法達到大家預期的關稅15%或10%，可以看到這一段的期間政府真的是有在努力。

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魏雅庵認為，現在還有機會談，政府應該要繼續努力，同時應做一些配套的措施，包括出口保險、利息補貼和檢討貨物稅等措施，降低整個製造成本，尤其關鍵的零組件或零件出口應該要降低關稅，提供耗能的電力用地等資源的穩定機制，協助產業界度過這個難關。

此外，他也建議政府要成立快速的回應的平台，跟各大工、協會對話，適時回應出口的困難、匯率波動等問題，凝聚共識、靈活的應變措施，因應出口波動。

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