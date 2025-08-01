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台灣關稅20％ 卓榮泰：儘速提安全韌性特別條例修法

2025/08/01 12:38

因應台美對等關稅20％，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮行政院秘書長龔明鑫、行政院政委楊珍妮等人於總統府舉行記者會，並對媒體說明與接受提問。（記者田裕華攝）因應台美對等關稅20％，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮行政院秘書長龔明鑫、行政院政委楊珍妮等人於總統府舉行記者會，並對媒體說明與接受提問。（記者田裕華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國川普政府公布台灣最新對等關稅稅率為20%，行政院指為是「暫時性稅率」，行政院長卓榮泰今（1）日在總統府記者會表示，下午將邀集各部會開會，有必要因應現在情勢做全盤調整，重新推估，對於安全韌性特別條例修法，也會儘速提出。

因應台美對等關稅20％，行政院院長卓榮泰於總統府記者會上說明。（記者田裕華攝）因應台美對等關稅20％，行政院院長卓榮泰於總統府記者會上說明。（記者田裕華攝）

卓揆指出，行政院4月初通過產業支持方案，針對受衝擊的產業，進行低、中、高的稅率進行推估，當時美方宣布的稅率是32%，政院採用高推估。

卓揆說，雖然特別預算還沒有通過、也尚未執行，但行政院過去幾個月已用以緩濟急的方式，對受衝擊產業提出多項支持方案，所以今天下午他會召集相關部會，要回頭看看，這幾個月下來的情況，對各項產業在以緩濟急下，所做的協助有哪些，針對現在新的暫時性稅率20%，要做一個重新的推估。

卓揆指出，他昨天在行政院會中提到，對於現在立法院已修正通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，行政院有必要因應現在情勢做全盤調整。至於調整的程度、幅度與未來影響，如果有具體的結論，會向大家報告，也會把握時間，儘快做出最後的決定。

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