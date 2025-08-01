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美對台祭20％暫時性關稅 工具機公會示警：重傷中小企業價格競爭力

2025/08/01 12:44

面對美國祭出20%高關稅，工具機公會籲政府協商解套。（記者林菁樺攝）面對美國祭出20%高關稅，工具機公會籲政府協商解套。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國政府近期擬對台灣輸美產品加徵最高達20%的對等關稅，引發台灣工具機產業高度關注。工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）表示，該稅率相較日本、韓國等競爭國明顯偏高，恐衝擊中階機型與中小企業的價格競爭力，呼籲政府儘速與美方協商，並啟動應變機制協助產業因應轉型。

工具機公會指出，台灣輸美工具機現行稅率約為2%至5%，零組件約8%。美國為台灣工具機第二大出口市場，年均出口金額近4億美元，主力產品包括綜合加工機、車床及鍛壓與沖壓工具機。台灣產品以高性價比與彈性交期受到美國市場青睞，然而一旦關稅調高至20%，將重創產業競爭力，進一步導致市場流失與轉單效應。

工具機公會強調，面對美方高關稅政策，政府應盡速釐清產品分類、協助業者爭取關稅優惠認定，並在過渡期間提供產業所需的支援措施。公會也向政府提出四項具體建議，包括加速推動「雙軸轉型」，透過以「AI賦能、智造永續」為核心，導入AI技術推動數位轉型（DX）與綠色轉型（GX），整合產業鏈上下游應用需求，健全產業生態系；並強化產業規範與驗證體系，如持續推動「產品類別規則」（PCR）與碳足跡標準，並建議設立工具機產品驗證中心，提升產品可靠度與國際認證能力。

另外，可推動出口轉型與海外據點建置，如持續提供拓銷補助、營運貸款與利息補貼，協助業者加快海外市場佈局；建立在地供應鏈韌性平台，可整合產官學資源，促進國際合作，鞏固工具機產業聚落穩定性與抗壓能力。

工具機公會建議應採取「在地供應」與「市場多元」雙軌策略，強化產業出口動能及國際競爭力，並加快產業轉型腳步，提升整體產業韌性。

對內策略方面，公會呼籲業者強化軟硬體核心技術、發展產業生態系，維持產業聚落動能，提升國內工具機產業的整體穩定度；對外策略則包括重新檢視出口模式與全球供應鏈配置，建議業者評估在美設立輕量組裝、備料倉與維修服務據點，部分製程移轉可有效降低關稅影響，同時因應長期布局需求。

公會呼籲降低對北美市場依賴，積極拓展印度、東協、歐洲等具潛力市場。工具機公會指出，印度正在推動進口替代政策與製造業擴張，東協地區汽車與電子產業持續升級投資，歐洲如波蘭、捷克等新興工業國具有設點與合作潛力。

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