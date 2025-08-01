經部祭智慧車電研發補助 強調自主技術與差異化亮點

經濟部產業發展署支持台灣車電產品智慧轉型進入國際車廠供應鏈。（產發署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為強化ICT產業與汽車及零組件業的結合與應用，經濟部已祭出針對智慧車電的研發計畫補助，計畫重點強調發展自主技術與差異化亮點解決方案。

經濟部產業發展署日前公告「產業升級創新平台輔導計畫」支持的主題式研發計畫「電子資訊智慧次系統國際鏈結計畫」，需由多家企業聯合提出申請，並由其中一家企業主導，提案業者須是電子資訊業業者。

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該計畫範疇針對智慧車電、自主移動載具等，不限定車種，智慧控制系統涵蓋自主導航、路線規劃、人機互動等。

計畫重點強調「自主技術能力」與「利基」，也就是關鍵模組應具國產化與創新優勢，例如導入多型國產晶片，並發揮與國際主主流方案的差異化亮點，例如資料流優化、異質模組互通設計、低功耗控制架構等。

業界人士表示，業界都知道透過升級轉型強化競爭力很重要，但也強調轉型工程費時，不可能一蹴可幾，也是緩不應急，並非現下最為迫切之務，部分車廠建議經濟部直接提供救急性質的出口補助，意即車廠每出口一輛車，政府就給予一定金額補助。

但另有業界人士坦言，這個建議被採納的可能性極低，畢竟如此一來就違反國際貿易原則，經濟部可以提供海外參展、拓銷、研發支持等補助，但恐難同意每賣一輛車就給予一定金額的「獎勵」，雖然中國一直在做這種事，但台灣不是流氓國家，待汽車公會整合各車廠意見後與經濟部協商收攏至共識。

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