20％關稅衝擊 高雄大發工業區有廠商放無薪假

關稅戰開打，大發工業區已有廠商開放無薪假。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國今（1）日公布20%暫時性關稅，高雄市大發工業區對美貿易廠商愁雲慘霧，大發工業區廠商協進會理事長劉正光指出，關稅戰開打以來景氣就不好，區內已有廠商放無薪假，更令人憂心的是232調查關稅，希望政府幫助保住美國市場，否則以後得用更大代價打回江山。

大發工業區約有610家廠商，為高雄中小企業重鎮，劉正光上午與大發工業服務中心黃宇斌及廠商關切美國關稅對廠區影響。大發工業區內有遊艇零件、扣件、鋼鐵業及半導體等對美貿易廠商，都受到關稅戰波及。

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劉正光指出，台灣20%關稅高於主要競爭對手日、韓的15%，這5%是利潤關鍵所在，若遇上削價競爭將毫無競爭力，一旦國內廠商失去美國市場，未來得花更多代價拿回來。他強調，雖說是「暫時性」關稅，但還沒有明確時間表，廠商面臨關鍵時刻。

他指出，其實從關稅戰開打以來，碰上景氣也不好，已經有廠商開始放無薪假，另外，從石化廠的排放廢水量減少了一半，可以看出有影響程度，更何況還有尚未公布的232調查關稅。

唯一慶幸的是，台幣連日回貶，今天貶破30元，劉正光說，如果台幣持續升值，大家都很慘。

近年迅速發展的和發產業園區目前有88家廠商，和發服務中心調查，有11家廠商受影響，涵蓋體育用品、汽車零組件、螺絲、舞台燈具等，高市經發局正彙整相關訊息。

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