加油族注意！下週油價估漲0.1元到0.2元

下週國內油價估漲0.1元到0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際油價走揚，下週國內油價在中油啟動平穩措施後，預估油價調漲0.1-0.2元、柴油調漲0.2-0.3元。

受到美國與歐盟等主要國家達成貿易協議、美國對俄羅斯石油貿易的制裁轉趨嚴厲等國際油價上漲。

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中油累算至7月31日的調價指標7D3B週均價為73.02美元，較上週（70.68美元）上漲2.34美元；本週新臺幣兌美元匯率為29.716元，較上週（29.418元）貶值0.298元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.4元，柴油調漲1.2元。

不過，中油啟動平穩措施，預估汽油調漲0.1-0.2元、柴油調漲0.2-0.3元。若依照預估漲幅，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27到27.1元、95無鉛汽油每公升28.5到28.6元、98無鉛汽油每公升30.5到30.6元、超級柴油每公升25.9或26元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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