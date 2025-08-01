台灣關稅20％ 國民黨智庫：台灣過半數企業營收將下滑10至30％

美國政府已經公告針對台灣商品的對等關稅稅率為20%，國民黨智庫今日指出，依據模型估算，台灣將有過半數企業營收將下滑10%～30%，其中中小企業更有35.8%預期會衰退超過3成。（資料照）

〔記者施曉光／台北報導〕美國政府已經公告針對台灣商品的對等關稅稅率為20%，國民黨智庫今日指出，雖然比起4月預告的32%有所下修，但受影響的商品項目至今未見公開，使得產業界與社會各界反而更加焦慮，尤其稅率高於日本、南韓的15%，台灣的談判成果顯然無法令人滿意，而且依據模型估算，台灣將有過半數企業營收將下滑10%～30%，其中中小企業更有35.8%預期會衰退超過3成。

國民黨智庫還強調，相較日、韓兩國政府在談判期間至少維持資訊釋出的節奏，讓產業有基本的預期與調整空間，賴政府至今仍選擇性的對外發布片段訊息，僅強調「戰略合作」、「對等原則」，始終未對具體內容與交換條件做出清楚說明，不僅背離其一貫主張的公開透明原則，也讓企業陷入極大的不確定中，無所適從。

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國民黨智庫指出，去年以來新台幣對美元已升值超過10%，即使關稅政策已經「底定」，企業實際的經濟傷害早已發生，政府不能只談關稅、忽略匯率，應該立即提出針對短期衝擊的緩衝機制與財務支援措施，而非一再等待談判結束後才「補破網」，最令人遺憾的是，直到目前為止政府仍未提出一份完整、具體的關稅衝擊評估報告。

智庫還指出，根據藍、白兩黨推動的「民間版台美關稅衝擊評估」報告，有超過5成企業表示「政策不明已造成實質損害」，包括毛利驟降、訂單延遲與資金調度困難，有25%的企業暫停增員，23%正在評估將部分產能移往海外，即使關稅稅率最終定為20%，依據模型估算，過半數企業營收將下滑10%～30%，其中中小企業更有35.8%預期會衰退超過3成。

國民黨智庫呼籲，台美協議達成後，行政部門應提出衝擊影響評估，並召開公聽會聽取相關產業與專家意見，對於受到影響的特定群體，尤其是弱勢群體，必須表態聲援，政府也應該提出因應特別條例的加強版，並向國人開誠布公，攜手在野黨共同面對挑戰。

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