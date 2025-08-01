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對美暫時性關稅20％ 藍籲朝野同心放下所有歧見

2025/08/01 12:44

國民黨團籲請賴總統儘快召開國是會議，朝野同心放下所有歧見，一起支持台灣產業走出空前的衝擊。（記者林欣漢翻攝）國民黨團籲請賴總統儘快召開國是會議，朝野同心放下所有歧見，一起支持台灣產業走出空前的衝擊。（記者林欣漢翻攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普於美東時間7月31日正式簽署行政命令，台灣將適用20％的對等關稅稅率。賴清德總統向國人喊話說，這為「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。國民黨團總召傅崐萁籲請賴總統儘快召開國是會議，也請卓揆儘快把「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」公告施行，朝野同心放下所有歧見，一起支持台灣產業走出空前的衝擊。

傅崐萁說，往往一些不公平的協議或條約，在對國外的談判中，國會往往是最好的後盾，在野的聲音可以讓政府對美國表達人民的反彈，希望在後續的談判過程中，關稅能降至20％以下，不然台灣的關稅高於日韓，未來如何競爭？這次匯率的損失12%，代表銷到世界各國都是12%的損失，這時台灣產業所無法承受的。

傅表示，在野黨願意做國家的後盾，盼賴總統趕快團結國人，召集國是、共赴國難，大家放下一切的爭執，在野黨會與賴總統、民進黨一起同心協力、團結一致，來解決國家面臨的空前經濟巨變；也希望卓揆趕快把已經通過的特別條例公告實施，包括普發現金一萬元，鼓勵國人多消費、先穩住內需市場，有緩衝期好因應後續對美關稅談判。

國民黨立委張嘉郡則認為，雖然對等關稅稅率大幅下降，但考量這段時間新台幣走強，兌美元的匯率急升約10％，相較日韓等競爭鄰國的15％相比仍屬較高，對台灣的出口產業、中小企業的影響不容小覷。張嘉郡認為，行政院應盡快執行「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，協助台灣產業走出陰霾。

張期盼，政府持續全力爭取最佳結果，與各產業保持密切溝通、即時回應基層需求，並以人民長遠福祉為優先，確保農民、中小企業與下一代的權益不被犧牲。

國民黨立委柯志恩質疑，「暫時性」是多久？一個月或半年？難以達成協議的原因為何？而比日韓多5％、意味台灣的競爭力低於日韓，對我國產品出口影響程度為何？更重要的是，日韓談成15％，條件是分別以5500億美元、3500億美元「投資」美國，但台灣還要投資多少？眼見關稅大刀即將揮下，實在讓人憂心忡忡。

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