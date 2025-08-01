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賴稱20％是「暫時性稅率」 朱立倫反嗆還要付美國多少「贖金」

2025/08/01 11:42

國民黨主席朱立倫今日上午參加工商建研會42期結訓典禮時受訪時表示，賴清德總統應該告訴國人接下來台灣要付的「贖金」是多少錢。（記者施曉光攝）國民黨主席朱立倫今日上午參加工商建研會42期結訓典禮時受訪時表示，賴清德總統應該告訴國人接下來台灣要付的「贖金」是多少錢。（記者施曉光攝）

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國政府公布對台灣關稅20%後，賴清德總統指稱這只是「暫時性稅率」，只要台美雙方後續達成協議，可望再調降稅率，國民黨主席朱立倫今日上午參加工商建研會42期結訓典禮時受訪時表示，賴清德應該告訴國人接下來台灣要付的「贖金」是多少錢，台灣會有哪些產業受到衝擊，賴政府應該早日公開，好讓一些準備要被送去「砍頭」的企業能早一點知道。

朱立倫強調，除了關稅之外，究竟台灣將要對美投資多少錢，這些錢都是全民的錢，台灣歷代累積下來的外匯存底5900億元究竟會有何後果，如果金額是外傳的3500億美金，這是天文數字，台灣要如何付這一筆「贖金」？問題會非常嚴重，同時還有那一些產業將受衝擊，一些企業界人士都說，如果要被送去「砍頭」，應該早一點讓大家知道，「難道要到砍頭那一天才知道？」希望政府早一點公開。

朱表示，美國對台灣課徵20%關稅，這是台灣的重大挫敗，相較台灣的競爭對手日本、韓國只有15%，台灣要比日、韓付出更高的關稅成本，再加上新台幣已經升值12%，加起來對產業界造成的負擔達到32%，構成嚴峻挑戰，尤其台美談判過程中政府作為除了台積電比人家去美國要快得很多，政府因應措施要比其他國家慢很多，一路以來還黑箱作業，這是民眾最不願意見到的結果。

朱立倫要求賴清德總統立刻公告振興條例，賴政府趕快提出特別預算，同時全民普發現金1萬元也要立刻去做，至於其他台灣對美國的重大投資採購，一定要符合台灣的長期戰略需求，其中核電更是美方所重視，台灣可以針對核電啟用、延役或針對小型核能進行布局，他還呼籲大家要共同支持823核三延役公投，未來對美採購要有一部分支持長期能源戰略。

　

　

　

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