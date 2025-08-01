台灣關稅20％ 台南化妝品業者：訂單減少一半

美國宣布台灣「暫時性稅率」20%，古寶無患子員工正好開始包裝今年第1張美國訂單。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕美國公布台灣「暫時性關稅」20%，台南市安定區古寶無患子生技公司今（1）日開始包裝美國下單的產品。董事長王高榮表示，去年底至今受到美國對等關稅影響，美國訂單已減少4個40尺貨櫃，相當一半的訂單量。

王高榮表示，化妝品銷往美國的稅率原本2%，美國廠商原本每2至3個月就會下1次訂單，每次約3.5貨櫃至4貨櫃，去年底即因對等關稅的不確定性，減少下單量，今天開始包裝今年的第1張訂單，正好遇到川普政府宣布對台灣的稅率，訂單量也減少為1.5個貨櫃，較正常少一半左右。

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王高榮說，美國廠商於亞馬遜電商平台銷售成績相當好，古寶生產的沐浴乳、身體乳的銷售成績曾高居亞馬遜的前3名，雙方自2017年底開始合作，疫情之後訂單量成長，目前銷售的品項多達35種，此次訂單預計9月初全部出貨，部分將趕上美國的耶誕節市場。

古寶無患子產品9成以內銷市場為主，外銷美、日、馬來西亞、越南、加拿大等國，王高榮指出，目前美國銷售僅約占3%左右，且關稅由買方負擔，因此對公司的影響不大，但美方的訂單量確實減少，後續影響也尚待觀察。

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