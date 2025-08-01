因應台灣關稅20％ 教長：特別預算百億元強化延攬人才

因應美國課徵台灣關稅20％，教育部長鄭英耀今日表示，教育部編列特別預算3年100億元，強化延攬國內外優秀高教人才。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕美國總統川普（Donald Trump）公布8月1日起將對台灣課徵20％關稅，但這是暫時性的稅率，台美將繼續協商，有進一步調降空間。教育部長鄭英耀今（1）日在國立大專校院卸任和新任校長聯合交接典禮時致詞表示，因應美國的關稅政策，教育部編列特別預算3年100億元，用於延攬優秀的國內外高教人才。

教育部今日舉行國立大專校院卸任和新任校長聯合交接典禮。（記者林曉雲攝）

鄭英耀表示，面對產業快速發展，台灣沒有太多天然資源，靠的是人才，高等教育不管普通大學或技專校院，在台灣產業人才需求裡，扮演非常重要的關鍵支持力量，政府致力於建構人才培育更大的支持力量，在產業全球佈局之際，無論本國籍或外國籍學者，只要夠優秀，有利於學校特色發展和人才培育，都應該更積極延攬海內外人才。

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此外，鄭英耀表示，因應AI快速發展，不管在理工或人文社會科學領域，如何培育研發和應用人才，也是大學的重要責任， 結合產業和區域資源去發展學校特色，而過去大家習慣單打獨鬥，但在COVID-19疫情期間，台灣組成台灣隊 從國家整體角度共同防疫，大學在為台灣培養想像未來、勇氣追夢的人才時，也一定要善用跨校和跨領域的合作，讓新世代年輕人有更好的學習的環境。

鄭英耀強調，許多的教育核心價值不能打折，必須要堅持，這也是大學校務的治理的關鍵，教育部一定會成為大學校長的支持後盾，攜手合作為台灣培育出為世界、為台灣所用的人才，也讓世界看到台灣人才的貢獻。

教育部高教司長廖高賢之前說明，受到國際局勢、產業發展影響，教育部在「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」（特別條例）中爭取包含100億元的高教人才永續發展促進方案，提供初聘老師簽約金及5年內的留任獎金、10年內的績效獎金，盼能針對人才稀缺的重點領域延攬人才，以及100億元用於挹注高教校務經營成本。

新任校長包括國立台北大學林道通、國立台北藝術大學劉錫權及國立台東專科學校校長邱垂昱；另，國立台北護理健康大學校長吳淑芳、國立台灣體育運動大學校長許光麃及國立虎尾科技大學校長張信良則是續任校長；卸任校長則包括國立台北大學前校長李承嘉、國立台北藝術大學前校長陳愷璜、國立台東專科學校前校長王俊勝。

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