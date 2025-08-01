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台積電ADR溢價創16年新高 背後暗藏危機？

2025/08/01 12:19

台積電ADR（TSM）對台積電（2330）的溢價，近期擴大至逾16年來最高水準。（路透）台積電ADR（TSM）對台積電（2330）的溢價，近期擴大至逾16年來最高水準。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電ADR（TSM）對台積電（2330）的溢價，近期擴大至逾16年來最高水準，再度引發市場對人工智慧（AI）熱潮過熱的擔憂。

《彭博》報導，台積電ADR在7月平均較台北交易價格溢價24%，遠高於4月的17%，以及過去10年的平均7.4%。雖然台積電ADR長期以來都以溢價交易，但7月的溢價已達到自2009年4月以來的最高水準。

投資研究公司 Zero One 的執行董事費南多（Vincent Fernando）表示：「投資人對台積電在全球AI供應鏈中關鍵角色的認知不斷提升，增加了美國市場對台積電ADR的需求顯著增加。然而，由於ADR供給相對固定、發行新憑證的空間有限，轉換過程在操作上變得困難，導致ADR溢價的交易區間進一步擴大。」

台積電ADR之所以長期溢價，主要有兩大原因。首先ADR具可互換性，不像台灣上市股票若要轉換為ADR，需經過主管機管的審查。其次，台積電ADR有被納入費城半導體指數等重要指數，意味著追蹤這些指數的ETF必須購買美國版本的ADR。

自從ChatGPT於2022年發布以來，台積電ADR價格截至週四（7月31日）已累計上漲超過190%，相較之下，在台北交易的台積電股票的漲幅不到140%。在此期間，外資持有台股台積電的比例也上升至近74%，但仍低於2017年創下的80%歷史高點。

對於阿卡迪亞資產管理公司 （Acadian Asset Management） 投資組合經理拉蒙特 （Owen Lamont） 等市場觀察人士來說，溢價擴大發出了值得警惕的信號。他指出：「當熱門科技股在美國的ADR價格，遠高於其本地股票時，通常代表美國市場出現泡沫。我目前看到許多市場過熱的跡象。」

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