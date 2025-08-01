高中輟學如今以32億收購電商平台！42歲CEO曝創業必備「此」精神

Complex執行長Aaron Levant。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕從高中輟學，如今卻以1.09億美元（約新台幣32.7億元）收購了媒體和電商平台Complex，執行長萊萬特（Aaron Levant）表示，他的創業成功源於敢於冒險和努力拼搏，以及無所畏懼的心態，他建議那些想創業的人，一定要具備敢於嘗試，不畏失敗的精神，他說，「有時候，你對某件事了解得越少，反而可能反而會誤打誤撞地獲得成功」。

CNBC報導，對萊萬特來說，職業生涯早期缺乏行業知識並非劣勢，反而是嘗試不同做法的機會，他說。他的經驗已經轉化為一種商業哲學，他說：“無知就是財富。”

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他表示，自己之前沒有任何貿易展會、時尚媒體公司和活動方面的經驗，但我還是去做了這件事。我對這個主題的天真讓我嘗試了一些理性的人不會做的事情。

作為1名連續創業者，經過20多年的創業，Levant的公司NTWRK（視訊商務平台）於2024年以1.09億美元（約新台幣32.7億元）的價格收購了Complex。

他說，最終，他的職業成功源於敢於冒險和努力拼搏，以及無所畏懼的心態。以下是他對年輕時工作和創業的感想。

他說，人們常常因為別人以前做過的事情（或嘗試過但失敗了）而害怕嘗試新事物。

數據也顯示了同樣的情況，根據巴布森學院的報告《全球創業觀察》，在那些考慮創業的人中，44％的人因為害怕失敗而不敢創業。

高中輟學後，Levant自學了平面設計工具，並開始涉足時尚和設計領域，這讓他很快就開始在貿易展會上工作。最終，在21世紀初，他開始著手打造Agenda Show，該展會逐漸發展成為領先的街頭服飾和極限運動貿易展會，邀請了Tyler、the Creator等藝人以及Nike等大品牌的展位。

繼Agenda取得成功後，他開始打造ComplexCon，這是一個音樂、街頭服飾、藝術和美食的年度盛會，根據Billboard報道，該盛會2024年的銷售額達到了2000萬美元（約新台幣6億）。

在管理自己的貿易展和其他新創公司的同時，Levant 轉向創辦NTWRK。

傳統上，像他這樣身居創辦人兼執行長職位的人，或許擁有商業、媒體或時尚領域的企業經驗，或接受過一定程度的正規商業教育，但萊萬特卻沒有。他說，他的創業之路始於敢於嘗試，不畏失敗。

他說，「有時候，你對某件事了解得越少，反而可能反而會誤打誤撞地獲得成功，」反之，有時候，你對某個主題或某個行業的制度性知識，實際上可能會阻礙你成功，因為你已經察覺到了障礙。

萊萬特對有意創業的人說：不要害怕嘗試。他說，即使你沒有內部消息或近乎完美的商業計劃，你也應該鼓起勇氣去創業，然後開始努力。

「我真的鼓勵大家不要灰心或害怕，」萊萬特說。他指出，走出去，進入你感興趣、充滿熱情的領域，去嘗試，無論你的經驗水平如何，都要努力工作。

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