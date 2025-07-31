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Fed堅持不降息 美6月通膨加速為鮑爾背書

2025/07/31 22:12

美國聯準會連續第五次維持利率不變。（路透）美國聯準會連續第五次維持利率不變。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）7月30日會後頂住政治壓力，連續第五次維持利率4.25%至4.5%不變，但包括副主席鮑曼和理事華勒均持反對立場，為1993以來首度有2名決策官員投下反對票。Fed主席鮑爾在政策會議後的鷹派言論，打擊外界對9月開始降息的信心，再度引發總統川普痛批鮑爾「愚蠢且政治化」。不過，Fed偏好的6月通膨數據顯示美國物價加速上漲，恰恰為鮑爾的立場背書。

鮑爾表示，Fed目前正聚焦控制通膨，而非總統川普想要的壓低政府借貸或房貸成本，並稱川普政府的貿易和其他政策導致物價上漲的風險依然過高，在蒐集更多數據前，無法開始鬆綁對經濟的「適度」限制。

儘管Fed在9月中旬政策會議前，有整整2個月的經濟數據做為參考，但鮑爾說，在了解川普政府改變關稅政策和其他政策將如何影響通膨、就業和經濟成長方面，Fed仍處於初步階段。

Fed偏好的6月核心個人消費支出指數（PCE）月增0.3%，符合市場預期，但高於5月的0.2%；年增則達2.8%，高於市場預期的2.7%，與5月上修後的2.8%持平。Fed設定的通膨目標為2%。

受鮑爾鷹派言論影響，7月31日的利率期貨市場顯示，Fed在9月降息的機率已降至40%，10月降息的機率則為80%，在鮑爾發表鷹派言論前則為100%；對短期利率敏感的美國2年期公債殖利率上漲0.07個百分點，彭博美元指數漲至2個月最高，美股4大指數開盤後漲跌互見。

針對Fed再度按兵不動，川普7月31日在「真相社群」再度痛批，鮑爾「太憤怒、太愚蠢、太政治，不適合這份工作」，「他（鮑爾）造成我們國家數兆美元損失，還進行了建築史上最不稱職、最腐敗的建築翻修！換句話說，『慢半拍』是個『大輸家』，而我們國家正在為此付出代價！」

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