跨縣市追星研究 平均每張信用卡住宿消費4739元

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文。（圖為萬事達卡提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕追星族創造出龐大商機！根據信用卡機構調查顯示，國內有8成的台灣粉絲會跨縣市追星，且在住宿業的消費佔演唱會期間整體消費的47%，平均每卡在住宿業消費金額達到4739元，成為推動城市觀光產業成長的新動能。

台灣近幾年舉辦多場大型演唱會，萬事達卡數據分析與顧問服務團隊與聯合信用卡處理中心合作，運用去識別化信用卡交易數據結合Test & Learn®實驗學習平台的AI演算法，分析2023年至2024年間BLACKPINK、Coldplay、Ed Sheeran、Bruno Mars在高雄舉辦演唱會對周邊經濟活動的影響數據顯示，演唱會期間高雄整體住宿消費提升48%、餐飲消費提升10%，顯示演唱會不僅帶動人潮，更有效活絡地方觀光與城市經濟發展。

請繼續往下閱讀...

對此，萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，金融業正積極回應持卡人對演唱會、運動賽事等娛樂體驗的熱情，朝向娛樂化生活場景發展。萬事達卡數據分析與顧問服務團隊特別研究高雄演唱會期間旅客消費行為與偏好，發現有八成的台灣粉絲會跨縣市追星，同時不同類型的粉絲在住宿地點、消費類別、活動區域與偏好都有著顯著差異。透過數據分析運用，萬事達卡可進一步協助台灣各縣市政府打造更具吸引力的城市觀光、娛樂經濟。

財團法人聯合信用卡處理中心表示，聯卡中心於2016年成立信用卡大數據平臺，截至目前已收集超過220億筆資料，除提供公開資料外，並依國人使用信用卡交易模式撰寫研析報告，公開於聯卡中心官網供各界參考應用。本次聯卡中心就時下相當熱門的演唱會所帶來的經濟效益進行分析，擴大與萬事達卡合作，結合雙方在大數據各自優勢，雙方在短時間內產出大型演唱會對周邊經濟活動影響的研究成果，並針對不同主題進行深入的消費行為與經濟效益分析，為台灣市場提供具價值的洞察報告，也能藉此發展後續的觀光行銷建議，極具參考價值。

此外，本次分析報告中發現，在高雄舉辦演唱會期間近8成觀眾來自於外縣市並留宿消費，其中以新北市（17%）最多，其次為台北市（16%）、第三是台中市（13%）。觀察高雄各區住宿消費成長也發現，除了高雄國家體育場所在的左營區成長超過7成外，三民區、小港區、前鎮區、苓雅區等市中心地區也有顯著提升。

與此同時，演唱會期間高雄主要商圈與觀光熱區餐飲消費也提升10%，餐飲消費佔演唱會期間整體消費的15%，平均每卡消費1,448元，而在百貨公司的整體消費佔比則達到18%，平均每卡消費2,237元，顯示演唱會不僅帶動市區消費，也創造額外觀光經濟效益。

尤其，演唱會也成為國際旅客來台的重要誘因，帶動外國旅客住宿消費大幅成長76%、餐飲消費成長68%。其中，外國旅客的住宿消費佔演唱會期間整體外國旅客消費的54%，其次為百貨公司19%，餐飲消費11%。從平均每卡消費金額來看，外國旅客在住宿業平均每卡消費8772元，餐飲業平均每卡消費1630元，百貨公司平均每卡消費1827元。

進一步分析住宿及消費區域可發現，外國追星族偏好入住場館周邊、交通樞紐及熱門景點周邊，如場館位於的左營區、機場所在的小港區、觀光熱點鹽埕區與衛武營所在的鳳山區成長皆超過七成；餐飲消費則集中於交通樞紐與商圈，如小港區與高雄車站所在的三民區、市中心的新興區、旅遊熱點旗津區與鄰近場館的楠梓區等地，皆有超過三成成長。

研究報告並顯示，對於不同演唱會的粉絲群體特徵與消費行為呈現顯著差異，反映出多元化的追星經濟效應。如Coldplay演唱會以年輕女性為主，但也吸引部分50歲以上族群參與，餐飲業消費呈現向高雄周邊及沿海觀光區域分散的現象，在參加演唱會的同時也進行深度旅遊體驗；相較之下，Bruno Mars演唱會則以年輕男性粉絲居多，餐飲消費集中在夜生活豐富的市中心區域。大型國際演唱會不僅成功提升城市國際能見度，更透過不同粉絲群體的多元消費模式，進一步帶動旅宿、餐飲等產業發展，成為驅動地方經濟與觀光產業升級的重要動力。

此外，若以相同四組巨星在泰國曼谷舉辦演唱會來進行相同的分析，會發現去曼谷參加演唱會的國內粉絲大多採當日往返，對周邊住宿業的消費十分有限，同時曼谷本身已是觀光熱區，平常就有住宿和餐飲的高消費，演唱會對其觀光產業的邊際拉動效果相對不顯著。因此，儘管演唱會能為城市帶來觀光人潮，但帶動城市經濟效益的顯著性仍會因城市屬性而有所差異。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法