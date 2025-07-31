澳洲首度公開外國間諜活動經濟損失 一年折損2400億

澳洲安全情報組織總監勃吉斯警告，外國間諜活動正對澳洲構成嚴重威脅。（美聯社檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔國際新聞中心／綜合報導〕《金融時報》7月31日報導，根據澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation，ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）的報告，外國間諜活動正對澳洲構成嚴重威脅，1年經濟損失達到125億澳幣（約2400億台幣），這是ASIO首次公開估算間諜行動所導致的年度損失。

勃吉斯強調，這項估算是基於國家支持的智慧財產竊取及因應和反制攻擊的成本計算得出的保守數字，沒有包括尚未被察覺或通報的案件。因此，實際損失可能更高。此外，ASIO在過去三年中破獲了24起重大間諜與外國干預行動，這一數字超過前8年的總和。值得注意的是，中國、俄羅斯和伊朗被點名為活躍的間諜活動來源國。

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除了傳統目標如政府機構、國防產業等，外國間諜活動還擴展到科學技術研究、礦產加工以及商業投資等領域。例如，一間國防公司遭受惡意軟體攻擊，導致其藍圖被轉移給外國國營企業進行山寨生產，造成收入少掉數百萬澳幣。

另一案例則涉及一名外國訪問團成員在參觀澳洲園藝研究設施期間，闖入限制區域拍攝某種稀有果樹照片。雖然照片被刪除，但該人成功將該果樹的枝條偷偷帶出實驗室，運往海外。勃吉斯說，這種行為幾乎可以確定將使該國科學家能夠複製澳洲花了20年時間才取得的研究成果。

澳洲作為與美國、英國、加拿大和紐西蘭共組的情報分享機構「五眼聯盟」成員之一，面對這樣的挑戰，不僅加強了國內的防範措施，還積極尋求國際合作，共同對抗外國情報機構的滲透行動。

勃吉斯進一步指出，社群媒體成為外國情報人員收集資訊的新途徑。目前約有2500名澳洲人在網路上自稱擁有安全許可，另有400人明言自己參與AUKUS（澳英美三邊安全夥伴關係）項目，這些公開的資訊無疑增加了情報洩露的風險。

為了應對這些挑戰，勃吉斯呼籲各部門之間需更加緊密合作，同時也需要公眾提高警惕，希望能有效遏制外國間諜，以保護國家安全和利益不受侵害。

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