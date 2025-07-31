丹娜絲風災 金融三業與周邊單位捐款達2.09億

丹娜絲颱風造成嚴重災情，金融三業與周邊單位捐款達2.09億。圖為金管會主委彭金隆（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕丹娜絲颱風7月6日來勢洶洶，強襲台灣中南部造成重大災情，根據金管會統計轄下周邊單位：包括「F4」與「金融三業」等，持續有善款湧入，發揮人飢己飢，人溺己溺之精神，合計捐款金額目前已突破2億元大關、總計2億986.7萬元。

據指出，金管會轄下證券期貨相關機構，包括台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所及集中保管結算所，先前已捐助800萬元賑災，有鑑於災情持續傳出，重創各地民生計，為周邊單位再次合力捐助2000 萬元。本次捐款將匯至財團法人賑災基金會救災捐款專戶，援助災區災民之災害損失、緊急醫療、收容安置及復原重建等相關費用，以協助地方政府及災民度過難關。

請繼續往下閱讀...

根據最新統計，截至7/31止，以「金控」名義捐款賑災共計1億1590萬元，在國銀方面合計5610 萬元，保險業包含公會共575萬元，證券投信與三公會共計捐款411.5萬元，證券F4四大機構捐款2800 萬元，因此，金融三業的善款捐贈合計為2億986.7萬元

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法