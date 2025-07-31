數發部主辦AI WAVE展登場 180多家AI企業秀實力

AI WAVE SHOW開幕，數發部部長黃彥男參訪5G專館。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕由數位發展部與台北市電腦公會共同主辦的「World AI Vision Exhibition（WAVE 2025）」，今天起至8月2日於台北登場，展會集結超過180家國內外AI企業與新創團隊、展出超過300項AI軟硬整合與創新解決方案，協助企業一站式對接產業供需，強化台灣AI產業全球競爭力。

數發部部長黃彥男開幕致詞時指出，台灣已是全球AI發展中不可或缺的重要角色，而WAVE 2025正是充分展現台灣在「軟硬整合、技術落地、創新應用」實力的平台。為呼應行政院推動的AI新十大建設，數發部透過建構AI算力池、開放高品質政府資料、培育AI人才，以及啟動百億投資計畫等，全力打造台灣AI生態系。

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隨後黃彥男參觀各大主題館，親身體驗百工百業的AI落地應用成果。首站走訪「5G專網AI應用館」，以元宇宙創作平台呈現AI數位共創場景；再到「未來AI館」與能巡邏認人機器狗互動，並參觀最懂台灣（中/英/台/客語）的語音模型；現場也展示結合AI演算法的頂升式搬運車，展現我國AI技術應用蓬勃發展。

展會另一大亮點，是因應AI應用需求日增，為協助產業辨識AI人才與能力，數發部與台灣人工智慧學校合作，今天首度對外發布「AI產業人才認定指引」。

數發部次長林宜敬表示，指引提出「AI應用」、「AI開發」與「AI研究」三種人才，並區分AI應用素養、工具應用、程式語言應用、模型訓練與服務開發5種能力分類，以對接產業人才需要，並作為AI能力認證與規劃課程資源依據。未來這份指引也將作為公務人員AI培訓參考。

WAVE 2025也拓展國際合作，除了邀請來自日本與新加坡的創新團隊與代表性展會來台參與，也與新加坡知名AI展會「Big Data & AI World」聯名展出。

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