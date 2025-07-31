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台灣自主研發通訊方案 「星韌通訊」支援低軌衛星訊號

2025/07/31 19:57

「星韌通訊技術發表會」現場展示台灣自主研發的通訊系統「星韌通訊」。（資策會提供）「星韌通訊技術發表會」現場展示台灣自主研發的通訊系統「星韌通訊」。（資策會提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕地震來襲、颱風過境時，若海底電纜受損、基地台癱瘓，通訊中斷往往成為救援與聯繫的隱憂。為了建構更安全可靠的數位通訊基礎環境，資策會與芳興科技今天攜手台灣研發團隊舉辦「星韌通訊技術發表會」，發表由台灣自主研發的高韌性通訊系統「星韌通訊」，透過低軌衛星支援與資安防護，即使在極端情況下也能維持通訊不中斷，守住災害應變與關鍵任務的連線生命線。

「星韌通訊」為非地面網路（Non-Terrestrial Networks, NTN）通訊解決方案，由芳興科技、資策會資安科技研究所（資安所）、台北科技大學、翱騰國際及關楗股份有限公司等單位共同開發。該技術能在地面網路癱瘓時，切換至太空中低軌衛星進行訊號傳輸，提供一套穩定、不中斷、具備資安防護的通訊系統，確保關鍵單位如政府、消防、醫療、災防系統在災難期間通訊不中斷。

資策會資安所長期深耕通訊資安、物聯網安全與韌性架構領域，具備多項關鍵技術基礎，在本次「星韌通訊」計畫中，資安所針對VoIP（網路電話）系統進行異常行為偵測與防禦技術驗證，能有效攔阻通訊過程中的異常連線與潛在攻擊行為，大幅提升通訊系統在極端情境下的穩定性與可信度。

值得一提的是，「星韌通訊」整體解決方案核心技術，涵蓋低軌通訊模組、資訊安全機制、網路攻防技術及場域驗證，從通訊模組、VoIP平台、加密演算法到韌性架構，完全由國內團隊自主掌握，不需仰賴國外供應鏈或商業平台，成功迴避技術封鎖與外部干擾風險。

資策會資安所副所長高傳凱表示，星韌通訊的目標不只是讓訊號不中斷，更要做到資安零破口。在極端情境下，通訊系統如果缺乏防禦力或仰賴外部供應，就可能產生風險。這次由資安所主導設計的資安架構，從驗證、控管到偵測，每一層都強化防護與可信任性，希望建立一套連得上、守得住，也能自主維運的國產通訊方案，真正實現從連線到防線的全面掌握。

數發部數位產業署指出，為了推動衛星應用產業發展，自2026年起，將啟動「先進衛星多元服務應用產業發展計畫」，以「借力國際生態系」、「打造創新支援網」及「實戰驗證接地氣」三大策略為核心，聚焦海事、漁業與智慧農業等應用場域，推動創新衛星服務商品化與國際化。

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