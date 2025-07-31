中小企穩匯商品2週內保證上路 全面讓利免收手續費

經濟部表示，「匯率避險套裝避險商品」1至2週內就會出爐。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕新台幣近期劇烈波動，為協助中小企業降低匯損，經濟部長郭智輝本月25日宣布，將推出「匯率避險套裝避險商品」。方案原定在本週上路，經濟部今（31日）表示，方案正在緊鑼密鼓籌辦中，已在討論具體細節的最後階段，1至2週內就會出爐，已確定參與銀行將對中小企業「全面讓利」，免收手續費並給予優惠費率。

經濟部本月初成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，由公股行庫支援提供匯率避險工具，包括「預購（預售）遠期外匯」、「外匯選擇權」，以及「自然避險」。

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經濟部中小及新創企業署主秘李佳瑾說明，穩匯方案針對中小企業最常用、操作容易的「遠期外匯」提供匯率避險產品，目前正在進行最後確認中，1至2週內一定會公布方案細節，目前除8大公股行庫外，也有民營銀行表達參與意願，定案後將儘速公告。

李佳瑾指出，中小企業專屬的遠匯避險專案目前確定有三大方向，包括銀行讓利優惠匯率、免收手續費或保證金等其他名目費用，以及銀行官網提供「中小企業匯率避險專區」供查詢並有專人服務。

針對銀行讓利優惠匯率，李佳瑾說明，參與銀行一定會給予中小企業優惠費率「讓利」，優惠匯率還在最後確認中，會設地板價，銀行也可自行加碼。

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