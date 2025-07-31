台灣關稅掀牌前 新台幣重貶1.97角逼近30元大關

新台幣重貶1.97角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣關稅稅率「掀牌」前，由於聯準會主席鮑爾談話「鴿中帶鷹」澆熄市場對於9月降息預期，美元大舉反彈，主要亞幣紛紛跳水，新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾2角，逼近30元整數大關，最後收在29.916元、貶值1.97角，匯價連6黑，且創逾1個半月新低，成交量則爆出23.505億美元近期大量。

相較於匯市重挫，台股今日表現還算不錯，最後上漲80.8點，收在23542.52點，三大法人同步買超，合計買超172.11億元。其中，外資買超87.13億元。

請繼續往下閱讀...

匯銀主管表示，新台幣匯價今日大幅走跌主要還是反應國際美元轉強，以及外資股利匯出。近期美國各項經濟數據表現不錯，加上鮑爾對於川普降息威脅不為所動，市場重拾對美元信心，不止台幣走貶，主要亞幣近期走勢都偏弱。

另外，美國在關稅大限前陸續完成與日本、歐盟等國貿易談判，並取得不錯成果，緩解全球貿易的不確定性，亦進一步支撐美元走勢。若今晚台灣稅率「揭牌」結果不如預期，新台幣匯價重見3字頭機會不低。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數大漲0.86%、日圓重挫0.9%居亞幣之冠，台幣貶幅0.66%、韓元也貶值0.58%、新幣貶0.54%、人民幣貶0.14%，主要亞幣無一倖免。

7月以來台幣先升後貶，最後小貶1.4分、或0.05%，月線結束連3紅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法