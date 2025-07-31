台灣關稅將掀牌！美國對各國新稅率1圖秒懂

川普對等關稅稅率寬限期大限將至。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普對等關稅寬限期8/1大限將至，我國主要競爭對手日韓稅率均為15%，台灣稅率尚未出爐。行政院李慧芝7月31日在院會後記者會表示，我方已完成技術性磋商，正進行聯合聲明的磋商。若以目前為止，美國對各國課徵的關稅稅率觀察，中國最高，達55%，巴西以50%居次，緬甸、寮國均為40%並列第三，稅率最低則是英國，僅10%。

以我國主要競爭對手-日韓與美國貿易協議觀察，川普7月30日宣布，將對南韓徵收15％關稅稅率，此稅率與美國親密盟友日本、歐盟相同。同時，美國的商品進入南韓市場則是完全零關稅，包括汽車、卡車、農產品等商品。

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其中，南韓國將提供美國3500億美元（約台幣10.4兆）做為由美方擁有與控制的投資資金，而且這些投資將由他本人、以總統身分親自挑選。南韓並承諾將採購價值1000億美元（約台幣2.98兆）的液化天然氣（LNG）或其他能源產品，且同意另行投入一筆龐大資金，作為自身投資用途。這筆金額將於未來2週內，由南韓總統李在明前往白宮舉行雙邊會晤時一併公布。

至於日本部分，川普22日宣布美日達成對等關稅15%的貿易協議，日本承諾將對美投資5500億美元（逾台幣16兆），用於能源、半導體、關鍵礦產等重要產業。日本也將開放包括汽車、卡車、稻米及特定農產品進口。

根據白宮發布的事實清單，根據協議，日本還將對美採購100架波音飛機、80億美元（約台幣2392億）的農產品及其他商品，並將美國米購買量提高75%。

目前拿到最低稅率的英國，僅10%，美英早在5月初就達成貿易協議，這也是美國4月宣布徵收對等關稅後第一個簽署貿易協定的國家。

根據協議，美國會維持對英國貨一成的基準關稅稅率；英國則減少非關稅貿易壁壘，降低對進口美國牛肉、家禽、汽水、穀物、化學及機械等市場限制及加快清關，並購置100億美元波音飛機，以及向美國開放部分農產品市場。同時，美國亦會降低進口英國汽車關稅，以及取消向英國鋼鋁徵稅。

截至台灣時間2025年7月31日19點，美國對各國新稅率如下：

國家 新稅率 4/2舊稅率 稅率增減（百分點） 中國 55%（暫時休兵） 34%（4/16一度升至245%） +21 巴西 50% 10% +40 寮國 40% 48% -8 緬甸 40% 44% -4 柬埔寨 36% 49% -13 泰國 36% 36% 0 加拿大 35% 25% +10 塞亞維亞 35% 37% -2 孟加拉 35% 37% -2 墨西哥 30% 25% +5 南非 30% 30% 0 伊拉克 30% 39% -9 斯里蘭卡 30% 44% -14 阿爾及利亞 30% 30% 0 利比亞 30% 31% -1 波士尼亞與赫塞哥羅納 30% 35% -5 汶萊 25% 24% +1 摩爾多瓦 25% 31% -6 馬來西亞 25% 24% +1 哈薩克 25% 27% -2 突尼西亞 25% 28% -3 印度 25% 26% -1 越南 20% 46% -26 菲律賓 19% 17% +2 印尼 19% 32% -13 日本 15% 24% -9 韓國 15% 25% -10 歐盟 15% 20% -5 台灣 聯合聲明磋商中 32% 英國 10% 10% 0

註1：目前美國對中國銷美貨品的關稅稅率為55%，其中20%為芬太尼關稅、10%基準關稅，25%是川普今年上任前的稅率。美中第三輪談判同意暫時休兵，但尚未決定延長多久。

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