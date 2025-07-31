晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

靠電話搞定關稅？英、法、沙國領袖狂打川普手機「搏感情」

2025/07/31 18:21

外媒指出，川普喜歡透過私人手機建立聯繫，不少外國領袖為搏好感，狂打電話給川普。（示意圖，路透）外媒指出，川普喜歡透過私人手機建立聯繫，不少外國領袖為搏好感，狂打電話給川普。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普重返白宮後對各國祭出對等關稅，許多國家領導人都盼望能盡快達成經貿協議，今年4月，川普就曾表示中國國家主席習近平致電談判。美媒披露，比起傳統外交管道，川普更喜歡透過「私人手機」建立個人聯繫，不少外國領袖熱線川普個人手機，只為搏好感。

美媒《POLITICO》報導，在川普的第一任期內，就曾讓許多外國領袖感到意外，川普直接給了他們自己的私人手機號碼，鼓勵他們拋開傳統外交流程，直接打電話給他。川普偏愛頻繁、甚至是非正式閒聊的風格，這已經成為他個人特質的一部分。如今在他的第二任期，為了維持與川普的良好關係，各國領袖們不時透過電話或簡訊聯繫他，有時是討論國際大事，有時只是單純閒聊拉關係。

一位熟悉川普通話情況的人士說，「他跟很多領袖的通話頻率遠超出外界想像」，「有些電話是在談正事，但也有很多是比較私人、輕鬆的對話。」頻繁致電川普的領袖，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、沙烏地阿拉伯王儲Mohammed bin Salman，及英國首相施凱爾（Keir Starmer）。

一名知情人士回憶起川普與馬克宏的一次通話，形容兩位領導人就像兄弟般寒暄，他指出，川普會拉長語調說「Emmanuellllll」、然後馬克宏也用同樣方式回說「Donaldddddd」，兩人你來我往。」外國官員表示，他們之所以能適應川普這種自由奔放的風格，是因為建立起更緊密的私人關係，這也帶來了更多有利成果。

報導舉例，加拿大總理卡尼（Mark Carney）憑藉「強硬反川」立場當選後，加國參議員就建議卡尼親自致電給川普解決問題；北約秘書長呂特在北約峰會前，向川普發送一封「熱情洋溢」的簡訊，大讚川普為北約增加國防支出做出貢獻，這封簡訊也被川普直接公開在社群平台上。

英國首相施凱爾曾透過簡訊以及與川普打高爾夫球的機會，建立私人關係並達成外交目標；施凱爾曾向記者透露，今年5月深夜在看足球賽時，突然接到川普的電話，雙方當時就達成了降低關稅的協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財