靠電話搞定關稅？英、法、沙國領袖狂打川普手機「搏感情」

外媒指出，川普喜歡透過私人手機建立聯繫，不少外國領袖為搏好感，狂打電話給川普。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普重返白宮後對各國祭出對等關稅，許多國家領導人都盼望能盡快達成經貿協議，今年4月，川普就曾表示中國國家主席習近平致電談判。美媒披露，比起傳統外交管道，川普更喜歡透過「私人手機」建立個人聯繫，不少外國領袖熱線川普個人手機，只為搏好感。

美媒《POLITICO》報導，在川普的第一任期內，就曾讓許多外國領袖感到意外，川普直接給了他們自己的私人手機號碼，鼓勵他們拋開傳統外交流程，直接打電話給他。川普偏愛頻繁、甚至是非正式閒聊的風格，這已經成為他個人特質的一部分。如今在他的第二任期，為了維持與川普的良好關係，各國領袖們不時透過電話或簡訊聯繫他，有時是討論國際大事，有時只是單純閒聊拉關係。

請繼續往下閱讀...

一位熟悉川普通話情況的人士說，「他跟很多領袖的通話頻率遠超出外界想像」，「有些電話是在談正事，但也有很多是比較私人、輕鬆的對話。」頻繁致電川普的領袖，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、沙烏地阿拉伯王儲Mohammed bin Salman，及英國首相施凱爾（Keir Starmer）。

一名知情人士回憶起川普與馬克宏的一次通話，形容兩位領導人就像兄弟般寒暄，他指出，川普會拉長語調說「Emmanuellllll」、然後馬克宏也用同樣方式回說「Donaldddddd」，兩人你來我往。」外國官員表示，他們之所以能適應川普這種自由奔放的風格，是因為建立起更緊密的私人關係，這也帶來了更多有利成果。

報導舉例，加拿大總理卡尼（Mark Carney）憑藉「強硬反川」立場當選後，加國參議員就建議卡尼親自致電給川普解決問題；北約秘書長呂特在北約峰會前，向川普發送一封「熱情洋溢」的簡訊，大讚川普為北約增加國防支出做出貢獻，這封簡訊也被川普直接公開在社群平台上。

英國首相施凱爾曾透過簡訊以及與川普打高爾夫球的機會，建立私人關係並達成外交目標；施凱爾曾向記者透露，今年5月深夜在看足球賽時，突然接到川普的電話，雙方當時就達成了降低關稅的協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法