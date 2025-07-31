全訊Q2 EPS降至0.41元 取得軍品認證下半年看旺

匯損影響，全訊第二季EPS降至0.41元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內唯一軍用氮化鎵（GaN）IDM製造廠全訊（5222）今日公布上半年營收4.79億元，稅後淨利1.08億元，每股稅後盈餘（EPS）1.32元；由於首季EPS達0.91元，第二季 EPS 只剩0.41元，全訊指出，受台幣上半年升值10.65%影響，認列匯損2454萬元，致使EPS下降0.3元，不過，匯損屬短暫影響，不影響營運體質。

全訊指出，上半年積極以自主研發製造的SSPA模組與次系統，參與國防部最新的軍品認證，目前已完成高頻SSPA、升頻器、都卜勒放大器及高頻接收器等多項軍規產品的測試及認證，並正式取得國防部頒發的軍品認證證書，爭取政府大型軍用無人機干擾系統、岸際雷達、相位雷達等高階偵防設備專用的高頻固態功率放大器SSPA標案。

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全訊也對下半年營運持持審慎樂觀態度，將持續專注於國防通訊領域及民用微波基礎建設。全訊表示，成功獲得國防部軍品認證後，可望爭取更多高階軍規SSPA標案及國際軍工客戶的偵防產品訂單，至於商用產品方面，也朝高階微波收發系統、高頻高功率放大器及毫米波固態功率放大器與收發模組的研發與量產方向發展，提升營運動能。

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