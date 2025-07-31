中磊避險得宜Q2匯損110萬 下半年營運較上半年佳

中磊今日召開法說，中磊董事長王煒（右）預期下半年營收較上半年佳。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊今日召開法說，董事長王煒指出，新產品導入在第二季開始但到成效，預估第三季單月營收有機會回到50億元之上，下半年營收會較上半年顯著成長。

王煒說，新產品導入如Wi-Fi 7、10GPON、DOCSIS 4.0陸續看到成果，第二季應該不錯，但印度市場幾乎沒出貨，再加上匯率因素、AI產能需求龐大排擠，以及部分監視器產品被徵收關稅，影響營收、毛利率表現。

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王煒說，北美寬頻市場已經進入世代交替，AI IoT 7月開始大量出貨，新一代5G FWA CPE預計第四季出貨，預期下半年營收會明顯較上半年佳，而持續布局的分散式局端產品，第四季逐步貢獻，預期2026年佔比可達10%。

中磊第二季營收為122.2億元，季增7.6%，毛利率達16.6%，季減2.5個百分點，營業利益為3.8億元，季增5.4%，稅後盈餘3.3億元，季成長9.6%，每股稅後盈餘1.13元。上半年合併營收為235.7億元，毛利率達17.8%，營業利益為7.4億元，稅後盈餘6.4億元，每股稅後盈餘為2.15元。

中磊第二季扣除自然避險，曝險部位約20%，台幣兌美元匯率每變動10%，影響毛利率約2個百分點。不過，中磊在避險得宜下，第二季匯損110萬元。

上半年產品營收比重方面，寬頻終端設備63%、企業網通設備23%、網路基礎建設及物聯網14%。

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