晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

柯建銘申請「大罷免大成宮」商標 經部估11、12月審查結果出爐

2025/07/31 17:28

柯建銘申請「大罷免 大成宮」商標。（取自網路）柯建銘申請「大罷免 大成宮」商標。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕民進黨立院總召柯建銘申請「大罷免 大成宮」商標，經濟部商標檢索系統顯示，柯建銘已於6月5日申請商標，用於面紙、免洗餐盤、Ｔ恤棒球帽、政治性集會等4類；經濟部智慧局長廖承威表示，因目前尚未審查，以申請時間估算可能是11或12月才會出爐。

台灣政壇最熱話題就是大罷免，柯建銘申請「大罷免 大成宮」商標，申請商品類別包括016、021、025、045一共四類，如桌曆、海報、面紙、免洗餐盤、T恤、棒球帽等，多可用在一般競選文宣品。

廖承威說明，智慧局於今年6月收件，但商標審查需要排隊，目前還沒有進入審查階段；此案雖是申請快軌案，因快軌案目前申請量也多，幾乎與普通案件要一起排隊，時間上仍需要5至6個月，預計要半年時間，約11、12月會出爐。

外界關注「大罷免 大成宮」是否能核准，智慧局解釋，審查官會判斷識別性、從資料庫檢索，了解是否有前案註冊商標存在、或是有無搶註等情形；其中，以「大成宮」而非「大成功」就是要闖過識別性這一關，智慧局強調，此案目前未進入實質審查，仍要依審查官審查為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財