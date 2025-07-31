柯建銘申請「大罷免大成宮」商標 經部估11、12月審查結果出爐

柯建銘申請「大罷免 大成宮」商標。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕民進黨立院總召柯建銘申請「大罷免 大成宮」商標，經濟部商標檢索系統顯示，柯建銘已於6月5日申請商標，用於面紙、免洗餐盤、Ｔ恤棒球帽、政治性集會等4類；經濟部智慧局長廖承威表示，因目前尚未審查，以申請時間估算可能是11或12月才會出爐。

台灣政壇最熱話題就是大罷免，柯建銘申請「大罷免 大成宮」商標，申請商品類別包括016、021、025、045一共四類，如桌曆、海報、面紙、免洗餐盤、T恤、棒球帽等，多可用在一般競選文宣品。

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廖承威說明，智慧局於今年6月收件，但商標審查需要排隊，目前還沒有進入審查階段；此案雖是申請快軌案，因快軌案目前申請量也多，幾乎與普通案件要一起排隊，時間上仍需要5至6個月，預計要半年時間，約11、12月會出爐。

外界關注「大罷免 大成宮」是否能核准，智慧局解釋，審查官會判斷識別性、從資料庫檢索，了解是否有前案註冊商標存在、或是有無搶註等情形；其中，以「大成宮」而非「大成功」就是要闖過識別性這一關，智慧局強調，此案目前未進入實質審查，仍要依審查官審查為準。

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