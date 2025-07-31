崇越科技上半年獲利創同期新高 EPS為9.69元

崇越科技董事長潘重良。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越科技（5434）公布今年第2季財報，合併營收達169.9億元，季增7.8%、年增23.2%，創歷史新高；營業毛利19.9億元，年增3%；營業淨利10.2億元，年增1.7%，毛利與淨利雙創同期新高，稅後每股盈餘（EPS）4.78元，上半年累計稅後每股盈餘為9.69元。

崇越科技今年上半年營收達327.5億元，年增27.3%，創同期新高，較2024同期增加逾70億元，顯示整體業務拓展及營運動能強勁；營業利益21.54億元，也為同期新高，代表成本控管與獲利體質同步優化；稅前淨利25.02億元，母公司業主淨利18.54億元，雙雙破歷年同期新高，賺近1個股本，稅後每股盈餘（EPS）為9.69元，連續2年上半年繳出9元以上的亮眼成績。

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崇越科技表示，隨著全球半導體產業持續朝向先進製程發展，加上新廠陸續開出、帶動整體材料需求，公司的半導體材料業務同步受惠，業績穩健成長。除了穩固光阻、矽晶圓、石英、研磨液等主要市場外，也因應高頻寬記憶體（HBM）與CoWoS等高階封裝市場的快速成長，積極拓展產品線，導入後段封裝所需的電鍍液、底部填充膠（Underfill）、銦片、扇出型面板級封裝載具等新產品，持續強化技術開發與全球市場布局。

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