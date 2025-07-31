晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

崇越科技上半年獲利創同期新高 EPS為9.69元

2025/07/31 17:33

崇越科技董事長潘重良。（資料照）崇越科技董事長潘重良。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越科技（5434）公布今年第2季財報，合併營收達169.9億元，季增7.8%、年增23.2%，創歷史新高；營業毛利19.9億元，年增3%；營業淨利10.2億元，年增1.7%，毛利與淨利雙創同期新高，稅後每股盈餘（EPS）4.78元，上半年累計稅後每股盈餘為9.69元。

崇越科技今年上半年營收達327.5億元，年增27.3%，創同期新高，較2024同期增加逾70億元，顯示整體業務拓展及營運動能強勁；營業利益21.54億元，也為同期新高，代表成本控管與獲利體質同步優化；稅前淨利25.02億元，母公司業主淨利18.54億元，雙雙破歷年同期新高，賺近1個股本，稅後每股盈餘（EPS）為9.69元，連續2年上半年繳出9元以上的亮眼成績。

崇越科技表示，隨著全球半導體產業持續朝向先進製程發展，加上新廠陸續開出、帶動整體材料需求，公司的半導體材料業務同步受惠，業績穩健成長。除了穩固光阻、矽晶圓、石英、研磨液等主要市場外，也因應高頻寬記憶體（HBM）與CoWoS等高階封裝市場的快速成長，積極拓展產品線，導入後段封裝所需的電鍍液、底部填充膠（Underfill）、銦片、扇出型面板級封裝載具等新產品，持續強化技術開發與全球市場布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財